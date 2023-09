Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Pas­san­ten belästigt

Gestern Abend gegen 18:45 Uhr belä­stig­te ein 35-jäh­ri­ger Mann aus Her­zo­gen­au­rach im Bereich des Rat­haus­plat­zes meh­re­re Pas­san­ten. Der 35-Jäh­ri­ge war mehr­mals auf Frau­en zuge­gan­gen und täusch­te vor, die­sen auf das Gesäß zu schla­gen. Dabei schrie er die Frau­en auch an. Durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten wur­de der Mann kurz­fri­stig in Gewahr­sam genom­men und ihm anschlie­ßend ein Platz­ver­weis erteilt.

Kel­ler aufgebrochen

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Orts­teil Am Anger ins­ge­samt vier Kel­ler­ab­tei­le auf­ge­bro­chen. Der bis­lang nicht bekann­te Täter drang offen­bar über die Haus­tü­re in das Anwe­sen ein und brach die Kel­ler­ab­tei­le auf. Hier­aus ent­wen­de­te er einen Fern­se­her, ein Angel­set sowie einen Kof­fer. Den Fern­se­her stell­te der Täter zum Abtrans­port bereit; dabei wur­de er offen­bar gestört. Die auf­neh­men­den Beam­ten fan­den den Fern­se­her im Kel­ler­ab­gang. Der Gesamt­scha­den bezif­fert sich auf rund 3.000 €.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad aus Tief­ga­ra­ge entwendet

Ecken­tal. Im Zeit­raum vom 31.08.23 bis 11.09.23 wur­de aus dem Fahr­rad­ab­stell­raum einer Tief­ga­ra­ge in der Blu­men­stra­ße im Orts­teil Brand ein rot/​schwarzes Her­ren­moun­tain­bike der Mar­ke Ghost ent­wen­det. Der Zeit­wert des Fahr­ra­des liegt bei ca. 600 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter oder den Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl in Heßdorf

Am 09.09.23 um 19:00 Uhr wur­de, in der Hoch­stra­ße am Wald­rand, ein unver­sperr­tes Jugend MTB ent­wen­det. Es han­delt sich um ein Jugend MTB Ful­ly Rad der Mar­ke Rock­ri­der in der Far­be Schwarz/​Rot. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall in Herzogenaurach

Am Sams­tag kam es in den frü­hen Abend­stun­den zu einem Ver­kehrs­un­fall an der Kreu­zung Hans-Mai­er-Stra­ße/ Burg­stal­ler Weg. Ein Pkw, wel­cher in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung nach links in den Burg­stal­ler Weg abbie­gen woll­te, über­sah den ent­ge­gen­kom­men­den Krad­fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der Motor­rad­fah­rer wur­de schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Es ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den an bei­den Fahrzeugen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ille­ga­le Böl­ler gefunden

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch ent­deck­ten am Mon­tag um 23.30 Uhr im Rah­men einer Kon­troll­stel­le in der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höch­stadt bei einer Rou­ti­ne-kon­trol­le ille­ga­le Böl­ler in einem Fahr­zeug. Den Fah­rer, ein 32jähriger aus dem Land­kreis Neu­stadt­/A­isch-Bad Winds­heim, erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Sprengstoffgesetz.

Auto mut­wil­lig beschädigt

Ein 90 cm lan­ger Krat­zer wur­de in der Zeit von Sonn­tag­nach­mit­tag 15.00 Uhr bis Mon­tag 18.00 Uhr in Neu­haus bei Adels­dorf in der Dr.-Jaeckel-Straße an der Bei­fah­rer­sei­te eines wei­ßen Sko­da ver­ur­sacht. Der Täter dürf­te den Pkw mit Vor­satz beschä­digt haben, ein Unfall konn­te von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt aus­ge­schlos­sen wer­den. Die Geschä­dig­te erstat­te­te Anzei­ge gegen Unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 ent­ge­gen genommen.

Rad­la­der brann­te ab

Ein Scha­den in Höhe von 60.000 Euro ist am Mon­tag­nach­mit­tag beim Brand eines Rad­la­ders in Die­ters­dorf, Gemein­de Vesten­bergs­greuth, ent­stan­den. Die Bau­ma­schi­ne war kurz vor dem Brand noch benutzt wor­den und brann­te völ­lig aus, bevor sie von den Feu­er­weh­ren Vesten­bergs­greuth und Markt Taschen­dorf gelöscht wer­den konn­te. Als Grund dürf­te ein tech­ni­scher Defekt anzu­neh­men sein. Bei dem Brand wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand verletzt.

Höhen­mess­ge­rät entwendet

Ein Nivel­lier­ge­rät eines nam­haf­ten Her­stel­lers wur­de in der Zeit von Frei­tag 08.00 Uhr bis Sonn­tag 18.00 Uhr in Röt­ten­bach in der Erlan­ger Stra­ße von einem unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Das 3600 Euro teu­re Werk­zeug war vom Besit­zer zur Abho­lung vor der Türe bereit­ge­stellt wor­den, so dass der Dieb leich­tes Spiel hat­te. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt auch hier die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Motor­rad­fah­rer bei Sturz schwer verletzt

Ein 56jähriger Motor­rad­fah­rer kam am Mon­tag gegen 14.00 Uhr auf der Kreis­stra­ße ERH 19 zwi­schen Ober­win­ter­bach und Och­sen­schen­kel in einer Rechts­kur­ve nach links von der Fahr­bahn ab und zog sich beim Sturz im Acker so schwe­re Ver­let­zun­gen zu, dass er mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in eine Kli­nik geflo­gen wer­den muss­te. Der Grund für das Abkom­men von der Fahr­bahn ist noch nicht geklärt. Die Poli­zei Höch­stadt geht bis­lang von einem Scha­den in Höhe von 1000 Euro an dem Motor­rad aus.

Arbei­ter bei Sturz von Gara­gen­dach verletzt

Ein 56jähriger Arbei­ter ist am Mon­tag­vor­mit­tag von einem Gara­gen­dach in Höch­stadt gestürzt und hat sich dabei am Rücken ver­letzt. Der Mann wur­de mit Rücken­ver­let­zun­gen vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. Ein Holz­bal­ken auf dem Gara­gen­dach, auf den der Mann von einer Lei­ter aus gestie­gen war, war gebro­chen und hat den Sturz aus ca. 2,50 Meter Höhe verursacht.

Betrun­ke­ner Autofahrer

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Mon­tag­vor­mit­tag in Höch­stadt in der Stein­weg­stra­ße wur­de durch Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch bei einem Auto­fah­rer über 1,1 Pro­mil­le Atem­al­ko­hol fest­ge­stellt. Die Fahrt ende­te für den Ver­kehrs­teil­neh­mer aus einem euro­päi­schen Mit­glieds­staat am Kon­troll­ort und er muss­te einen Geld­be­trag zur Siche­rung des Straf­ver­fah­rens als soge­nann­te Sicher­heits­lei­stung entrichten.