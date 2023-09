Klei­ne Anfra­ge der LIN­KE im Bundestag

Eine klei­ne Anfra­ge im Bun­des­tag zur Ent­wick­lung der Miet­prei­se im Frei­staat Bay­ern durch die Links­frak­ti­on zeigt einen sehr hohen Miet­spie­gel auch im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Die­ser liegt mit 10,67€ pro Qua­drat­me­ter sogar über dem Niveau der Stadt Erlan­gen von 10,24€ pro Qua­drat­me­ter. Ins­ge­samt sind die Miet­prei­se bay­ern­weit um 4,5% jähr­lich gestie­gen. „Für uns ist das ein Alarm­si­gnal!“, so Jose­phi­ne Tau­cher, Direkt­kan­di­da­tin zur Land­tags­wahl für die Par­tei DIE LIN­KE im Stimm­kreis Erlan­gen-Höch­stadt, „Es zeigt, wohin Pro­fit­stre­ben bei lebens­not­wen­di­gen Res­sour­cen wie Wohn­raum führt: zu einer Ver­knap­pung, um Gewin­ne zu stei­gern.“ Um die Geld­bör­sen der Men­schen zu ent­la­sten, for­dert DIE LIN­KE in ihrem Wahl­pro­gramm den Bau von 40.000 neu­en Sozi­al­woh­nun­gen jähr­lich. Dabei müs­se gel­ten: ein­mal Sozi­al­woh­nung, immer Sozialwohnung.

Auch der Bezirks­tag kann sei­nen Teil gegen die Woh­nungs­not bei­tra­gen. Jan Urban­c­zyk, Direkt­kan­di­dat für den Bezirks­tag im Stimm­kreis Erlan­gen-Höch­stadt, erklärt: „Wür­de der Bezirk anstän­di­ge, erschwing­li­che und unbe­fri­ste­te Woh­nun­gen für die Beschäf­tig­ten des Bezirks­kli­ni­kums und ihre Fami­li­en anbie­ten, gäbe es eine deut­li­che Ent­span­nung der Woh­nungs­knapp­heit, beson­ders im Raum Herzogenaurach.“

Aktu­ell sam­melt DIE LIN­KE als Unter­stüt­ze­rin des Bür­ger­be­geh­rens „Wohn­raum in Hin­den­burg­stra­ße und Umge­bung erhal­ten!“ Unter­schrif­ten, um der Woh­nungs­not ent­ge­gen zu tre­ten. Unter­schrif­ten­li­sten fin­det man in ver­schie­de­nen Geschäf­ten in Erlan­gen und Erlangen-Höchstadt.