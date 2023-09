Zu einer Erkun­dung eini­ger Mark­gra­fen­kir­chen per Rad in die Frän­ki­sche Schweiz lädt der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e.V. für Sams­tag, 16. Sep­tem­ber ein. Unter der fach­kun­di­gen Beglei­tung & Rei­se­lei­tung von Dekan i. R. Hans Peetz gibt es neben einer Kurz­füh­rung in den ein­zel­nen Kir­chen auch theo­lo­gi­sche Impul­se und neue Ein­blicke. Die Tour führt von Göß­wein­stein nach Mug­gen­dorf, Oberails­feld, ins Ahorn­tal, nach Tüchers­feld und dann wie­der zurück zum Aus­gangs­punkt gegen 17.30 Uhr. Treff­punkt ist um 9.45 Uhr am Park­platz „Am Fried­hof“ Göß­wein­stein. Mit­tags­pau­se in Oberails­feld (Held-Bräu) ist vorreserviert.

Die­se mit­tel­schwe­re bis schwe­re Tour (ca. 40 km) ist für „nor­ma­le“ Fahr­rä­der bedingt geeig­net. Wenn jemand abstei­gen und schie­ben muss, war­tet die Grup­pe. Es ist auch eine Teil­nah­me per Auto möglich.

Bei schlech­tem Wet­ter wird die Tour am 23.09. nach­ge­holt (Ange­mel­de­te Teil­neh­mer wer­den ggf. am Frei­tag verständigt).

Die Rad­tour wird kosten­los ange­bo­ten, ger­ne für eine Spen­de an den Mark­gra­fen­kir­chen e.V.. Eine Anmel­dung wird erbe­ten bis Don­ners­tag vor der Tour (14.9.) bei Hans Peetz unter Hans.​Peetz@​elkb.​de oder Tel. 0921/75 74 821. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.mark​gra​fen​kir​chen​.de.

Rad­tour und Kir­chen­füh­run­gen „Frän­ki­sche Schweiz II“