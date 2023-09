Vom 30. August bis zum 3. Sep­tem­ber 2023 war die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura gemein­sam mit der Ober­main Ther­me Bad Staf­fel­stein zu Besuch auf dem Cara­van Salon in Düs­sel­dorf – mit mehr als 254.000 Besu­chern und über 750 inter­na­tio­na­len Aus­stel­lern die welt­göß­te Mes­se für mobi­les Reisen.

Eine beson­de­re Stär­ke der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura ist die Viel­falt auf klei­nem Raum: Wan­dern, Rad­fah­ren, Erho­len oder Genie­ßen – Ziel war es, die­se Viel­falt an Attrak­tio­nen und Akti­vi­tä­ten den Gästen der Mes­se zu prä­sen­tie­ren und sie so für einen Urlaub im Obermain.Jura zu begeistern.

Um auch klei­ne Mes­se­be­su­cher mit ihren Fami­li­en an den Stand zu locken, betei­lig­te sich die Tou­ris­mus­re­gi­on an einer vom Deut­schen Wan­der­ver­band orga­ni­sier­ten Kin­der-Ral­lye und konn­te so zahl­rei­che Fami­li­en über einen Fami­li­en­ur­laub zwi­schen Main und Jura informieren.

Ein beson­de­res High­light war das Gewinn­spiel, bei dem es zwei Über­nach­tun­gen auf dem Stell­platz sowie einen Ein­tritt in die Ober­main Ther­me zu gewin­nen gibt. Übri­gens: Auf der Face­book-Sei­te der Tou­ris­mus­re­gi­on kön­nen Cam­ping- und Ther­men­be­gei­ster­te noch bis zum 14. Sep­tem­ber mitmachen.

Bereits jetzt vor­mer­ken: Wer sich über das tou­ri­sti­sche Ange­bot der Regi­on infor­mie­ren möch­te, hat am 17. Sep­tem­ber 2023 die Mög­lich­keit dazu. Mit einem Info­stand ist die Tou­ris­mus­re­gi­on auf dem Korb­markt in Lich­ten­fels vertreten.