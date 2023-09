Der Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg macht Lust auf den öffent­li­chen Personennahverkehr

„Das ist eine sehr gute Nach­richt für alle Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­ger auch im Land­kreis Bam­berg“, so Land­rat Johann Kalb, „damit sie den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr testen kön­nen, stellt der Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) kosten­los ein Tages­ticket plus zur Verfügung.“

Mit die­sem Tages­ticket kön­nen bis zu sechs Per­so­nen (maxi­mal zwei dür­fen älter als 18 Jah­re sein) einen Tag oder Samstag/​Sonntag belie­big vie­le Fahr­ten im Ver­brei­tungs­ge­biet des VGN unter­neh­men. Die Akti­on des VGN läuft bis zum Jah­res­en­de 2023. Die Gut­schein­codes kön­nen alle Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­ger (voll­jäh­ri­ge Per­so­nen, für die ein Woh­nungs­wech­sel mit Ummel­dung erfolgt) bei ihrer Wohn­sitz­ge­mein­de bekommen.

Im Land­kreis Bam­berg biegt die Arbeit an einem lei­stungs­fä­hi­gen ÖPNV auf die Ziel­ge­ra­de ein. Aktu­ell läuft die Aus­schrei­bung der neu­en Bus­ver­keh­re. Ab August 2024 wer­den die Lini­en­bus­se im Land­kreis mit einer deut­lich bes­se­ren Tak­tung rund vier Mil­lio­nen Kilo­me­ter pro Jahr zurück­le­gen – bis­her sind es 2,4 Mil­lio­nen Kilo­me­ter. „Je nach Ein­woh­ner­zahl und Ver­kehrs­aus­kom­men wird es auf 47 Bus­li­ni­en in sechs Lini­en­bün­deln einen Takt­ver­kehr im 30‑, 60‑, oder 120-Minu­ten-Takt geben“, so Land­rat Johann Kalb.