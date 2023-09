Der Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth – fei­ert sein 40-jäh­ri­ges Bestehen mit einer Fest­ver­an­stal­tung am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 23 in der Hal­l­er­müh­le in Lehen.

Vor­sit­zen­der Klaus Tren­del wird die Ehren­gä­ste Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und 2. Bun­des­vor­sit­zen­den des Fran­ken­bun­des Prof. Dr. Georg Sei­de­rer begrüßen.

Bun­des­freund Prof. Dr. Her­bert Popp hält den Fest­vor­trag und wird sein Buch „Sand­stein­häu­ser im Bay­reu­ther Land – Ein nur gering geschätz­tes Juwel“ vor­stel­len. Alle Mit­glie­der bekom­men die­ses Buch (Fest­schrift), das anläss­lich des 40-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums ver­fasst und gedruckt wur­de. Ver­dien­te Mit­glie­der wer­den durch den Vor­sit­zen­den Tren­del geehrt. Die musi­ka­li­sche Beglei­tung erfolgt durch das Ter­zo Brass Quin­tett unter der Lei­tung von Eck­hard Bosch.