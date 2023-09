Finis­sa­ge mit Auk­ti­on am 14. September

Den Abschluss der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt Bay­reuth bil­det die Finis­sa­ge mit Auk­ti­on am Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber 2023, um 17 Uhr. Die betei­lig­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler geben etli­che ihrer aus­ge­stell­ten Wer­ke in die von Jan Burd­in­ski vom Frän­ki­schen Thea­ter­som­mer gelei­te­te Ver­stei­ge­rung. So besteht für Kunst­in­ter­es­sier­te die Mög­lich­keit, Wer­ke einer­seits zum Fest­preis zu erwer­ben, aber ande­rer­seits auch im Rah­men der Auk­ti­on Schnäpp­chen­preis zu ersteigern.

Die betei­lig­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler sind Elvi­ra Ger­häu­ser, die sich mit unter­schied­li­chen Tech­ni­ken, ins­be­son­de­re dem Glas­de­sign, beschäf­tigt, Vol­ker Wun­der­lich mit Bil­dern, die zu meist abstrak­ten Gegen­stän­den ver­dich­te­te ele­men­ta­re Ein­zel­for­men zei­gen, der Kul­tur­preis­trä­ger Axel Luther – ali­as „Par­ti­sa­nen­gärt­ner“ – mit ver­schie­de­nen Skulp­tu­ren, Tho­mas Bau­ern­schmitt und Jür­gen Lind­ner, die sich bei­de – jeweils auf ganz eige­ne Art – mit digi­ta­ler Kunst beschäf­ti­gen. Dabei sind auch die Male­rin­nen Valen­ti­na Krau­se, Lara Ebert, Jana Schwarz und Esz­ter Füles­di sowie die Maler Ste­phan Schicke, Sieg­fried Zitz­mann und Linus Cuno, die alle jeweils durch ihren eige­nen Stil und die Ver­wen­dung spe­zi­el­ler Tech­ni­ken bestechen. Linus Cuno, der eben­falls Musi­ker ist, sorgt auch für die musi­ka­li­sche Umrah­mung der Veranstaltung.