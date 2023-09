BAM­BERG. In der ANKER-Ein­rich­tung stahl ein 40-jäh­ri­ger Mann in der Nacht auf Sams­tag 80 Euro Bar­geld von einem 23-Jäh­ri­gen und wen­de­te dabei Gewalt an. Ein Rich­ter erließ Haftbefehl.

Sams­tag­nacht, gegen 3 Uhr, ging ein 40-jäh­ri­ger rus­si­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger einen 23-jäh­ri­gen Marok­ka­ner in des­sen Zim­mer in der ANKER-Ein­rich­tung an und stahl 80 Euro Bar­geld von die­sem. Der Räu­ber flüch­te­te anschlie­ßend, konn­te jedoch vom Sicher­heits­dienst fest­ge­hal­ten wer­den. Alle Betei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen wegen des Rau­bes auf­ge­nom­men. Ein Ermitt­lungs­rich­ter erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­fehl gegen den Tat­ver­däch­ti­gen, der in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert wurde.