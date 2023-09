Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Durch Hil­fe­schreie aufgefallen

Heu­te Mor­gen teil­ten Pas­san­ten der Erlan­ger Poli­zei Hil­fe­schreie Am Euro­pa­ka­nal im Bereich des Büchen­ba­cher Stegs mit. Die ein­ge­setz­ten Beam­ten konn­ten dar­auf­hin einen 42-jäh­ri­gen Erlan­ger aus­fin­dig machen, der wohl unter Alko­hol­ein­fluss und ande­ren ver­bo­te­nen Sub­stan­zen stand. Bei der Über­prü­fung des Man­nes stell­te sich her­aus, dass die­ser mit zwei Haft­be­feh­len gesucht wur­de. Dar­auf­hin wur­de er fest­ge­nom­men und heu­te im Lau­fe des Tages dem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt in Erlan­gen vorgeführt.

10 Fahr­rad­dieb­stäh­le über das Wochen­en­de zur anzei­ge gebracht

Im Lau­fe des Wochen­en­des wur­den 10 Fahr­rad­dieb­stäh­le ange­zeigt. In drei Fäl­len wur­den drei hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der im Stadt­we­sten aus ver­schlos­se­nen Kel­lern ent­wen­det. Hier­bei beträgt der Scha­den rund 6.000 €. In den sie­ben ande­ren Fäl­len wur­den Fahr­rä­der im Wert von 100 – 800 €. Hier ver­tei­len sich die Tat­or­te auch über das gan­ze Stadt­ge­biet. Bis­lang lie­gen in allen Fäl­len kei­ne Täter­hin­wei­se vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt gestürzt

Kalch­reuth – Am Sonn­tag, den 10.09.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 65-jäh­ri­ger Rad­fah­rer mit sei­nem Pedelec den Lösch­weg im Kraft­sho­fer Forst von Nürn­berg Buchen­bühl kom­mend. Der Rad­fah­rer war mit sei­ner Fami­lie als Grup­pe unter­wegs. Beim Links­ab­bie­gen in einen Wald­weg kam er zu Fall, da das Hin­ter­rad auf einem Schot­ter­hau­fen weg­rutsch­te. Beim Sturz zog sich der Rad­fah­rer Ver­let­zun­gen zu. Er wur­de vor Ort erst­ver­sorgt und im Anschluss mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kli­ni­kum nach Nürn­berg verbracht.

Beim Rad­schie­ben die Böschung hinabgestürzt

Möh­ren­dorf – Am Sonn­tag, den 10.09.2023, gegen 17:00 Uhr, schob eine älte­re Dame ihr Pedelec eine stei­le Ram­pe an der Kanal­brücke Möh­ren­dorf hin­auf. Hier­bei stürz­te sie die Böschung neben der Ram­pe hin­ab und ver­letz­te sich hier­bei am rech­ten Knö­chel. Sie wur­de vor Ort erst­ver­sorgt und im Anschluss mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum nach Erlan­gen verbracht.

Trak­tor beschä­digt Pkw

Ecken­tal – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, den 07.09.2023, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 35-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem roten Pkw die Staats­stra­ße von Neun­hof in Fahrt­rich­tung Ecken­tal. Im Wald­stück kam dem Mann in sei­nem Pkw ein Trak­tor mit gro­ßem Anhän­ger ent­ge­gen. Auf­grund der engen Fahr­bahn ver­such­te der Führer/​Führerin des Trak­tors dem Pkw nach rechts aus­zu­wei­chen, streif­te jedoch mit sei­nem Anhän­ger den lin­ken Außen­spie­gel des Pkws. Nach dem Ver­kehrs­un­fall fuhr der Fahrer/​die Fah­re­rin des Trak­tors wei­ter, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Ver­kehrs­un­fall machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -