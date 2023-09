Der Land­kreis Forch­heim betei­ligt sich erst­ma­lig an der EU-Kam­pa­gne „Euro­päi­sche Woche des Sports“. Im Akti­ons­zeit­raum vom 23.–30. Sep­tem­ber 2023 kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei ver­schie­de­nen Bewe­gungs­an­ge­bo­ten im Land­kreis kör­per­lich aktiv sein und in neue Sport­ar­ten hineinschnuppern.

„Gemein­sam (mehr) bewe­gen“ lau­tet das über­ge­ord­ne­te Ziel der Aktionswoche.

Die „Euro­päi­sche Woche des Sports“ fin­det in die­sem Jahr bereits zum neun­ten Mal statt und setzt sich seit­dem dafür ein, die Vor­tei­le kör­per­li­cher Akti­vi­tät zu ver­mit­teln und das Bewusst­sein für die posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen einer gesun­den und akti­ven Lebens­wei­se zu stär­ken. Durch das viel­fäl­ti­ge Bewe­gungs­an­ge­bot wird Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Freu­de und Begei­ste­rung für sport­li­che Akti­vi­tä­ten ver­mit­telt und ein „beweg­ter“ Lebens­stil erleb­bar gemacht.

Kör­per­li­che Akti­vi­tät hat einen posi­ti­ven Ein­fluss auf unse­re Gesund­heit und dies in vie­ler­lei Hin­sicht. Neben den kör­per­li­chen Vor­tei­len, die der Sport bie­tet, trägt Bewe­gung maß­geb­lich zu psy­chi­schem und sozia­lem Wohl­be­fin­den bei.

Die Poten­tia­le des Sports und der Sport­ver­ei­ne als Orte der Begeg­nung und Gemein­schaft gilt es im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Prä­ven­ti­ons­schwer­punkts „Ein­sam­keit“ den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern auf­zu­zei­gen. Denn: Sport ver­bin­det! Mit dem Mot­to #BeAc­ti­ve, denn Leben liebt Bewe­gung wol­len wir uns gemein­sam mehr bewegen.

Land­kreis­weit betei­li­gen sich unter ande­rem fol­gen­de Insti­tu­tio­nen & Sport­ver­ei­ne im Rah­men der Euro­päi­schen Woche des Sports:

- VfB Forch­heim, Goshin-Jitsu: Schnup­per­kurs Selbst­ver­tei­di­gung am 28.09.2023 von 19:30 – 21:00 Uhr

– Sport-Club Egloff­stein 1962 e.V.: Schnup­per­wo­che vom 23.09.2023 – 30.09.2023

– TC Neun­kir­chen a. B.: Schnup­per­tag am 23.09.2023 von 10:00 Uhr – open end

– TSV Neun­kir­chen am Brand: Schnup­per­wo­che vom 25.09.2023 – 28.09.2023

– Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Katha­ri­nen­spi­tal: Tag der offe­nen Tür am 28.09. von 13:30 – 17:00 Uhr

– FC Burk: Schnup­per-Woche vom 25.09.2023 – 29.09.2023

– VHS Land­kreis Forch­heim: Total Body Work­out am 27.09.2023 von 17:30 – 18:30 Uhr & H.I.I.T. – High Inten­si­ty Inter­vall Trai­ning für Anfän­ger und Fort­ge­schrit­te­ne am 28.09.2023 von 17:30 – 18:30 Uhr

– Land­rats­amt Forch­heim: Bewe­gungs­an­ge­bo­te zur För­de­rung der Mit­ar­bei­ter-Gesund­heit vom 25.09.2023 – 29.09.2023

Bei Fra­gen zu den o.g. Bewe­gungs­an­ge­bo­ten mel­den Sie sich bit­te direkt bei der jewei­li­gen Ein­rich­tung. Die Kon­takt­da­ten fin­den Sie auf deren Web­sites bzw. unter https://​www​.beac​ti​ve​-deutsch​land​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.

Bei all­ge­mei­nen Fra­gen kon­tak­tie­ren Sie ger­ne die Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­rats­am­tes unter der Tele­fon­num­mer: 09191/86–3511 oder per Mail an gesundheitsregionplus@​lra-​fo.​de.