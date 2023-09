Für wei­te­re zwei Jah­re hat die Stadt Forch­heim die Aus­zeich­nung „Fair­trade-Stadt“ erhal­ten! Damit erfüllt die Gro­ße Kreis­stadt seit 10 Jah­ren alle fünf Kri­te­ri­en der „Fairtrade-Towns“-Kampagne. Erst­ma­lig wur­de Forch­heim im Jahr 2013 die­ses Zeug­nis durch Fair­trade Deutsch­land e.V. ver­lie­hen. Aktu­ell plant die Steue­rungs­grup­pe „Fair­trade-Stadt“ in Forch­heim Ver­an­stal­tun­gen und Aktionen.

Im Rah­men der Fai­ren Woche 2023 läuft unter dem Mot­to „Fair. Und kein Grad mehr!“ eine Kli­ma-Ral­lye ab 15. Sep­tem­ber bis zum 30. Sep­tem­ber 2023. Bei der Akti­on dreht sich alles rund um das The­ma Kli­ma­ge­rech­tig­keit und Fai­rer Han­del.: Die Kli­ma­r­al­lye hat einen Schwer­punkt im Welt­la­den (Trä­ger­ver­ein „Soli­da­ri­tät in der Einen Welt“ e.V., Wies­ent­stra­ße 3, 91301 Forch­heim). Gebo­ten wird das Kli­ma­quiz „Bist du ein*e Fair Trade-Expert*in? Teste dein Wis­sen zum Fai­ren Han­del und zur Fai­ren Woche!“ mit einer Ver­lo­sung von attrak­ti­ven Prei­sen. Ab dem 15. Sep­tem­ber 2023 gibt es in der Stadt­bü­che­rei (Spi­tal­str. 3, 91301 Forch­heim) einen eige­nen Info­stand und extra für Kin­der einen Rät­sel-Comic über „Bon­nie“ die Kakaobohne.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein ist die Ver­län­ge­rung des Titels eine wich­ti­ge Bestä­ti­gung: „Ich bin stolz auf die­ses Jubi­lä­um und freue mich, dass Forch­heim nun seit 10 Jah­ren dem inter­na­tio­na­len Netz­werk der „Fair­trade-Towns“ ange­hört. Die bestä­tig­te Aus­zeich­nung ver­steht die Stadt Forch­heim unbe­dingt als Moti­va­ti­on. Wir möch­ten unser kom­mu­na­les Enga­ge­ment wei­ter inten­si­vie­ren, was auch durch einen aktu­el­len Stadt­rats­be­schluss unter­mau­ert wur­de. Unse­re Steue­rungs­grup­pe „Fair­trade-Town“ mit Mit­glie­dern aus den Rei­hen des Stadt­ra­tes, der Stadt­ver­wal­tung und dem Welt­la­den arbei­ten dar­an, den fai­ren Han­del in unse­rer Stadt nach­hal­tig zu verankern.

Mit­strei­ten­de aus Poli­tik, Zivil­ge­sell­schaft und Wirt­schaft sind herz­lich ein­ge­la­den, sich mit uns für unser gemein­sa­mes Ziel wei­ter ein­zu­brin­gen und den fai­ren Han­del auf loka­ler Ebe­ne zu för­dern: Will­kom­men sind uns alle, die sich eben­falls ger­ne an der Steue­rungs­grup­pe betei­li­gen möch­ten – ob Ein­zel­per­so­nen oder Ver­ei­ne, Schu­len und ande­re Inter­es­sen­grup­pen. Wir freu­en uns sehr, wenn Sie sich über die E‑Mail- Adres­se fairtrade@​forchheim.​de bei uns melden!““

Das Aus­wahl­ver­fah­ren

Nach­weis­lich fünf Kri­te­ri­en muss­te die Stadt Forch­heim von Anfang an erfül­len, um von dem gemein­nüt­zi­gen Ver­ein Fair­trade Deutsch­land e.V. die Urkun­de für ihr Enga­ge­ment zum fai­ren Han­del zu erhal­ten: Der Stadt­rat hielt und hält die Unter­stüt­zung des fai­ren Han­dels mit Stadt­rats­be­schluss fest. Die Steue­rungs­grup­pe „Fair­trade-Stadt“ in Forch­heim koor­di­niert zusam­men mit der Ver­wal­tung die Akti­vi­tä­ten und küm­mert sich Bil­dungs- und Öffent­lich­keits­ar­beit und um die Ein­be­zie­hung der Zivil­ge­sell­schaft. Vor­han­den ist zudem ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot an Pro­duk­ten aus fai­rem Han­del sowohl in der Ver­wal­tung – vom fai­ren Kaf­fee und Zucker über umwelt­ge­rech­tes Kopier­pa­pier bis zur nach­hal­ti­gen Beschaf­fung von z.B. Möbeln für KiTas – als auch in Geschäf­ten und gastro­no­mi­schen Betrieben.

Kon­kre­te Handlungsoptionen

Die „Fairtrade-Towns“-Kampagne bie­tet der Stadt Forch­heim kon­kre­te Hand­lungs­op­tio­nen zur Umset­zung der nach­hal­ti­gen Ent­wick­lungs­zie­le der Ver­ein­ten Nati­on (Sus­tainable Deve­lo­p­ment Goals – SDG´s), die 2015 ver­ab­schie­det wurden.

Unter dem Mot­to „glo­bal den­ken, lokal han­deln“ lei­stet die Stadt mit ihrem Enga­ge­ment einen wich­ti­gen Bei­trag. Die Stadt Forch­heim ist Teil eines Netz­werks von 820 Fair­trade-Towns in Deutsch­land und über 2000 Fair­trade-Towns in ins­ge­samt 36 Län­dern, u.a. Groß­bri­tan­ni­en, Schwe­den, Bra­si­li­en und der Liba­non. Das Enga­ge­ment der vie­len Men­schen zeigt, dass eine Ver­än­de­rung mög­lich ist, und dass jede und jeder etwas bewir­ken kann, heißt es auf der Home­page der „Fair­trade- Towns“-Kampagne www​.fair​trade​-towns​.de