Die dies­jäh­ri­ge Ern­te für Bio-Streu­obst im Land­kreis Lich­ten­fels ist viel­ver­spre­chend. Wie schon die letz­ten zwei Jah­re hat die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura wie­der mit dem Obst­groß­markt Frän­ki­sche Schweiz GmbH „Pretz­fel­der Frucht­saft­kel­te­rei“ die Sam­mel­stel­le für Bio-Äpfel an der Raiff­ei­sen Waren GmbH in Ebens­feld eingerichtet.

Heu­er sind es an die 700 Bäu­me, für die sich die Besit­zer in die Sam­mel­zer­ti­fi­zie­rung des Pretz­fel­der Unter­neh­mens auf­neh­men lie­ßen. Das Obst wird auf Grund der Bio-Zer­ti­fi­zie­rung deut­lich bes­ser ver­gü­tet. Außer­dem pro­fi­tie­ren Bio­land­wir­tin­nen und ‑land­wir­te aus dem Land­kreis von der Anlie­fe­rungs­mög­lich­keit. Pri­vat­per­so­nen, Land­wir­tin­nen und Land­wir­te, die ihre Steu­obst­wie­se näch­stes Jahr mit in die Sam­mel­zer­ti­fi­zie­rung auf­neh­men las­sen möch­ten, kön­nen sich bei der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura für wei­te­re Infor­ma­tio­nen mel­den. Ansprech­part­ner ist der Pro­jekt­ma­na­ger Ste­fan Jans­sen (E‑Mail: stefan.​janssen@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tel.: 09571–183470).