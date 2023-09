Auch in der heu­ti­gen Zeit ist Demenz eine noch sehr stark stig­ma­ti­sier­te Erkran­kung. Häu­fig schä­men sich Betrof­fe­ne, die begin­nen­de Demenz offen bei ihren Ange­hö­ri­gen anzu­spre­chen und ver­su­chen ihre Erkran­kung vor Ande­ren zu verbergen.

Für jeden von uns heißt es auf­merk­sam sein, ob jemand im Super­markt, im Bus, auf der Stra­ße oder anders­wo unse­re Unter­stüt­zung benö­tigt. Wir brau­chen Gemein­schaft und per­sön­li­che Begeg­nung. Auch für Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen ist es wich­tig, mit ande­ren ver­bun­den zu blei­ben. Betrof­fe­ne sol­len erle­ben, dass sie trotz der Erkran­kung akzep­tiert wer­den und dazu­ge­hö­ren. Des­halb wol­len wir mit einem gro­ßen Netz­werk an Part­nern im Rah­men des Welt­alz­hei­mer­ta­ges 2023 und der 4. Baye­ri­schen Demenzwo­che über die Erkran­kung und ihre Fol­gen für Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge aufklären.

„Demenz – die Welt steht Kopf!“ – unter die­sem Mot­to ste­hen der Akti­ons­tag und die Woche der Demenz in die­sem Jahr. Mit der Dia­gno­se Demenz steht die Welt erst ein­mal Kopf – sowohl für die Betrof­fe­nen als auch ihre An- und Zuge­hö­ri­gen. All­tags­rou­ti­nen, das Mit­ein­an­der und die Wahr­neh­mung der Umwelt ver­än­dern sich. All das for­dert her­aus und ver­un­si­chert Betrof­fe­ne eben­so wie An- und Zuge­hö­ri­ge. Vie­le Men­schen mit Demenz zie­hen sich zurück: Sie fin­den sich nicht mehr zurecht, füh­len sich unver­stan­den. Und doch gehö­ren sie dazu und sol­len Teil der Gemein­schaft blei­ben! Dazu brau­chen sie von uns vor allem Geduld, Ver­ständ­nis und Unter­stüt­zung. Wir alle kön­nen etwas tun, damit Men­schen mit Demenz den Boden unter den Füßen spü­ren, sich auf­ge­fan­gen füh­len und Teil unse­rer Gemein­schaft sind.

Auch die Stadt Kulm­bach betei­ligt sich daher mit dem bewähr­ten Netz­werk – u.a. bestehend aus Dr. Ute Mor­eth von der Fach­kli­nik Stadt­stein­ach, Dr. Mar­kus Ipta vom Hos­piz­ver­ein Kulm­bach e.V., Dr. Nataša Luz vom Kulm­ba­cher Gesund­heits­amt, Anne Rauch von der Gesund­heits­re­gi­on Plus und der AOK Bay­ern Direk­ti­on Bay­reuth-Kulm­bach sowie der Alz­hei­mer­ge­sell­schaft Bay­reuth-Kulm­bach – in die­sem Jahr wie­der mit ver­schie­de­nen Aktionen.

Am Diens­tag, den 19. Sep­tem­ber 2023 lädt die VHS Kulm­bach zu einem Vor­trag zum The­ma Demenz ein. Der Vor­trag zeigt die Grund­la­gen die­ser Erkran­kung auf, stellt die unter­schied­li­chen Krank­heits­for­men vor. Es geht um Sym­pto­me, Risi­ken und The­ra­pie­mög­lich­kei­ten, aber auch um Fra­gen der Prä­ven­ti­on. Refe­rent ist Micha­el Ficht­ner, Assi­stenz­arzt für All­ge­mein- und Vis­ceral­chir­ur­gie. Beginn ist um 18:30 Uhr in der VHS Kulm­bach, Bau­er­gas­se 4. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt 9€. Am Frei­tag, den 22.09.2023 dür­fen wir dann zur Film­vor­füh­rung „Eines Tages“ in unser Kulm­ba­cher Cine­plex ein­la­den: Eines Tages spürt Frie­der, dass er „schwar­ze Löcher“ in sei­ner Erin­ne­rung hat; sei­ne Frau und die Kol­le­gen ver­mu­ten einen „Burn-out“, Annet­te und Leon suchen einen Weg für die wei­te­re Betreu­ung ihrer demenz­kran­ken Mut­ter. Doch ihre Vor­stel­lun­gen davon gehen weit aus­ein­an­der. Jakob lebt schon lan­ge in sei­ner eige­nen Welt. Sei­ne Frau Mar­got umsorgt ihn lie­be­voll und ver­gisst dabei völ­lig ihr eige­nes Leben. In drei inein­an­der­grei­fen­den Geschich­ten erzählt der Spiel­film „Eines Tages“ von Men­schen, die sich dem The­ma Demenz im All­tag stel­len. Die Film­vor­füh­rung beginnt um 18.00 Uhr – der Ein­lass ist ab 17.30 Uhr mög­lich. Der Ein­tritt ist frei. Im Anschluss an die Film­vor­füh­rung ste­hen u.a. Dr. Mar­kus Ipta und Dr. Ute Mor­eth für Fra­gen und per­sön­li­che Gesprä­che bereit.

Am Sams­tag, den 23.09.2023 war­ten ab 9:00 Uhr ver­schie­de­ne Infor­ma­ti­ons­stän­de am Markt­platz auf Sie. Inter­es­sier­te erhal­ten hier neben einer per­sön­li­chen Bera­tung wert­vol­le Hin­wei­se zum The­ma Demenz und Betreu­ung. Abseits von Bro­schü­ren und Info­ma­te­ria­li­en ste­hen aber natür­lich die per­sön­li­chen Gesprä­che im Vor­der­grund. Und ein beson­de­res High­light: ab 11:00 Uhr spielt der Musik­ver­ein Kulm­bach-Wei­her zu Gun­sten des Hos­piz­ver­eins Kulmbach.

Um 17:00 Uhr fin­det dar­über hin­aus ein Demenz-sen­si­bler Got­tes­dienst in der Kulm­ba­cher Spi­tal­kir­che mit Lek­tor Wer­ner Wag­ner statt. Auch hier­zu wird herz­lich eingeladen.

Die Ver­an­stal­tun­gen ste­hen heu­er wie­der unter der Schirm­herr­schaft von Land­rat Klaus Peter Söll­ner und Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. Ihnen gilt mein herz­li­cher Dank eben­so wie Herrn Wer­ner Kam­pe, dem Lei­ter des Kulm­ba­cher Cine­plex, für die gute Zusam­men­ar­beit und die Bereit­schaft, sein Kino auch in die­sem Jahr wie­der für den Welt-Alz­hei­mer­tag zur Ver­fü­gung zu stellen.

Freu­en wir uns auf inter­es­san­te und gewinn­brin­gen­de Aktionstage!

Herz­li­che Grü­ße – auch im Namen aller Netzwerkpartner

Ihre Chri­sti­na Flauder