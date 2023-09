Die Fach­kli­nik für Ger­ia­trie, Reha­bi­li­ta­ti­on und Pal­lia­tiv­me­di­zin unter Lei­tung von CA Prof. Dr. Johan­nes Kraft wur­de 1997 in Coburg gegrün­det. Die Ger­ia­trie ist die Alters­heil­kun­de, oder auch die Leh­re der Krank­hei­ten des altern­den Men­schen, die sich mit den psy­cho­lo­gi­schen, sozia­len, prä­ven­ti­ven, kli­ni­schen und the­ra­peu­ti­schen Belan­gen der Älte­ren befasst. Die Ger­ia­trie am Kli­ni­kum Coburg ist als soge­nann­tes „Cobur­ger Modell“ bekannt gewor­den. Die Beson­der­heit des Zen­trums liegt dar­in, dass älte­re Pati­en­ten hier von der Not­auf­nah­me bis ins häus­li­che Umfeld ganz­heit­lich und mul­ti­dis­zi­pli­när behan­delt wer­den kön­nen. Wich­ti­ge Ele­men­te des Zen­trums sind auch die Gedächt­nis­am­bu­lanz sowie die Mobilitätsambulanz.

Im Jahr 2019 erfolg­te unter Lei­tung von Prof. Kraft die Erwei­te­rung zum über­re­gio­na­lem län­der­über­grei­fen­den Regio­med Zen­trum für Alters­me­di­zin. Die alters­me­di­zi­ni­schen Struk­tu­ren beinhal­ten dabei aktu­ell u.a. 3 Akut­ger­ia­trien, 3 reha­bi­li­ta­ti­ve Ger­ia­trien, zwei Tages­kli­ni­ken, sowie eine ambu­lan­te und mobi­le Reha­bi­li­ta­ti­on an 6 Kli­nik­stand­or­ten. Prof. Kraft hat an der Uni­ver­si­tät Erlan­gen 1986 pro­mo­viert, ist Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le Coburg für die Fach­be­rei­che Sozia­le Arbeit, Gesund­heit und inte­gra­ti­ve Gesund­heits­för­de­rung. Neben Tätig­kei­ten im Bereich Öffent­lich­keits­ar­beit (Kon­gres­se, Fach­ta­gun­gen, Publi­ka­tio­nen) ist er in ver­schie­de­nen Gre­mi­en, bei­spiels­wei­se im Baye­ri­schen Mini­ste­ri­um für Fami­lie und Gesund­heit, sowie in Fach­ge­sell­schaf­ten (BV Ger­ia­trie, AfGIB, DGG, DGGG) als Bera­ter tätig.

Seit der Grün­dung ist die­ser Fach­be­reich Mit­glied im Bun­des­ver­band Ger­ia­trie und seit 2003 durch­ge­hend in der Zer­ti­fi­zie­rung. Also ein klei­nes Jubi­lä­um, da es seit 20 Jah­ren somit für höch­ste Qua­li­tät steht. Unter dem Mot­to „Bes­ser sein, bes­ser wer­den“ hat man sich über Jahr­zehn­te kon­ti­nu­ier­lich ver­bes­sert und den neu­sten Her­aus­for­de­run­gen gestellt. Auch die Inte­gra­ti­on und Ent­wick­lung neue­ster Inno­va­tio­nen steht seit jeher für die­se Abteilung.

Die Geri-Zert ist die zen­tra­le Zer­ti­fi­zie­rungs­ge­sell­schaft für Kli­nik­trä­ger und medi­zi­ni­sche Ein­rich­tun­gen zur ger­ia­tri­schen Behand­lung und Vor­sor­ge. Beauf­tragt wur­de der TÜV Rhein­land am 26.07 2023 ganz­tags eine Zer­ti­fi­zie­rung durch­zu­füh­ren. Das Qua­li­täts­sie­gel Ger­ia­trie ist ein von Exper­ten ent­wickel­tes Zer­ti­fi­zie­rungs­ver­fah­ren spe­zi­ell für ger­ia­tri­sche Ein­rich­tun­gen, mit dem die erfolg­rei­che Umset­zung des Qua­li­täts­ma­nage­ments in regel­mä­ßi­gen Abstän­den unab­hän­gig nach­ge­wie­sen wird. Her­aus­ge­ben­de Stel­le ist der Bun­des­ver­band Ger­ia­trie. Die Prü­fung wur­de mit Bra­vour bestan­den, das Zer­ti­fi­kat hat eine Lauf­zeit von 3 Jah­ren und ist somit gül­tig bis zum 10.08 2026.

Geson­dert her­vor­ge­ho­ben als wich­tig­ste Stär­ke wur­de im Bericht der Prüfer:

Ein aus­sa­ge­kräf­ti­ges Rehabilitationskonzept

Ein hoch enga­gier­tes und top qua­li­fi­zier­tes Team mit hoher Wei­ter­ent­wick­lungs- und Veränderungsbereitschaft

Eine außer­ge­wöhn­lich hohe Patientenorientierung

Eine über­durch­schnitt­li­che Ergeb­nis­qua­li­tät in der Behandlung

Und auch der Umgang mit Ster­ben und Tod wie zum Bei­spiel die ange­schlos­se­ne Pal­lia­tiv­sta­ti­on und die SPAV (Spe­zi­el­le Ambu­lan­te Pal­lia­tiv Versorgung)

Als eine der Allein­stel­lung wur­de bewer­tet das bereits heu­te die Fach­kli­nik Coburg alle Ver­sor­gungs­ein­hei­ten auf­weist, die der Bun­des­ver­band Ger­ia­trie in sei­nem ange­pass­ten Ger­ia­trie Kon­zept 2022 im Hin­blick auf den demo­gra­phi­schen Wan­del für die regio­na­le ger­ia­tri­sche Ver­sor­gung zukünf­tig for­dern wird.

Die Fach­kli­nik Coburg bie­tet fol­gen­de eta­blier­te Ver­sor­gungs­for­men an:

Die sta­tio­nä­re Rehabilitation

Die akut­sta­tio­nä­re Frührehabilitation

Eine mobi­le ger­ia­tri­sche Rehabilitation

Die ger­ia­tri­sche Rehabilitation

Die ger­ia­tri­sche Privatambulanz

Eine ger­ia­tri­sche Tagesklinik

Die Pal­lia­tiv­me­di­zin

Die SPAV

Sven Hen­del, Kran­ken­haus­di­rek­tor des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg: Dass die­se Vor­aus­set­zun­gen schon heu­te in Coburg exi­stie­ren, ist bemer­kens­wert, erfüllt mit Stolz und ist in erster Linie dem her­aus­ra­gen­den Enga­ge­ment des Zen­trums­lei­ters für Alters­me­di­zin CA Prof. Kraft, aber auch sei­nem qua­li­fi­zier­ten Team zu ver­dan­ken. Mein Dank geht auch an Mat­thi­as Weig­lein, der die­se Zer­ti­fi­zie­rung ver­ant­wort­lich koor­di­niert hat.

CA Prof. Dr. Johan­nes Kraft: Ich freue mich vor allem über die Tat­sa­che, dass wir schon jetzt zukünf­ti­ge Anfor­de­run­gen erfül­len. Ich sehe es als Ansporn für die Zukunft, die­se Fach­kli­nik ste­tig wei­ter zu ent­wickeln und Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment im Her­zen unse­res „Bes­ser sein“ zu leben. Mein aus­drück­li­cher Dank gilt dem gesam­ten Team, wel­ches jeden Tag hier Höchst­lei­stun­gen erbringt.