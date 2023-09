Es sind nur weni­ge Klicks und schon wer­den die aktu­el­len Leer­stän­de in der Stadt Kulm­bach auf­ge­zeigt: Auf Initia­ti­ve der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung ist seit Kur­zem das Geo­por­tal des Land­krei­ses Kulm­bach Bestand­teil der Inter­net­sei­te der Stadt Kulm­bach und somit öffent­lich zugäng­lich und benutzbar.

Doch nicht nur Leer­stän­de kön­nen auf die­sem Por­tal schnell und kosten­los ein­ge­se­hen wer­den, erklärt Kulm­bachs Wirt­schafts­för­de­rer Tho­mas Tischer: „Mit dem Geo­por­tal, an das jetzt auch unse­re Kom­mu­ne digi­tal ange­schlos­sen ist, kön­nen sich Bür­ger, Unter­neh­men, Inve­sto­ren sowie Gäste aktu­ell und prä­zi­se zu den The­men Bau­en, Woh­nen & Gewer­be, Umwelt & Natur­schutz, Abfall­wirt­schaft, Tou­ris­mus & Frei­zeit, Fami­li­en & Sozia­les, Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung usw. infor­mie­ren. Vie­le Daten sind gut zugäng­lich und vernetzt.“

Jeder Inter­es­sier­te kann sich jetzt aber auch ganz kon­kret mit weni­gen Klicks über die Geschäfts­leer­stän­de in der Innen­stadt Kulm­bachs infor­mie­ren, die nach Rück­spra­che mit den Eigen­tü­mern und erst nach ihrem aus­drück­li­chen Ein­ver­ständ­nis ver­öf­fent­licht wer­den kön­nen. Unter der Rubrik „Bau­en, Woh­nen & Gewer­be“ sowie „Gewerbegebiete/​Leerstände“ und „Ein­zel­han­del-Leer­stand Kulm­bach“ kann man sich einen Über­blick ver­schaf­fen. In der Detail­in­fo sind Bil­der sowie Flä­chen­da­ten dar­ge­stellt. Der Eigen­tü­mer selbst bleibt anonym. Aus­künf­te zum Eigen­tü­mer bzw. zum jewei­li­gen Ansprech­part­ner erhal­ten Inter­es­sen­ten über die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Kulm­bach (Tho­mas Tischer, Tel. 09221/940–236; Email: thomas.​tischer@​stadt-​kulmbach.​de).

Die­ses neue Leer­stand­ka­ta­ster der Stadt Kulm­bach soll best­mög­lich die Situa­ti­on in Kulm­bach abbil­den kön­nen, des­halb bit­tet Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann Immo­bi­li­en­ei­gen­tü­mer, die an der Ver­öf­fent­li­chung ihrer leer­ste­hen­den Räum­lich­kei­ten (Geschäfts­flä­chen im Ein­zel­han­del) auf dem Geo­por­tal Inter­es­se haben, sich jeder­zeit bei der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Kulm­bach zu mel­den. Denn, so OB Leh­mann: „Das digi­ta­le Leer­stands­ka­ta­ster auf Geo­por­tal ist eine wirk­sa­me Maß­nah­me, um inner­städ­ti­sche Leer­stän­de ziel­füh­rend wie­der zu ver­mark­ten und unse­re Ein­kaufs­stadt nach­hal­tig zu stär­ken!“ Das Geo­por­tal ist auf der Start­sei­te www​.kulm​bach​.de mit einem extra But­ton direkt verlinkt.