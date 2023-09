Am ersten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de fand im ober­frän­ki­schen Weis­main die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Kraft­drei­kampf der Alters­klas­sen Jugend, Junio­ren und Senio­ren statt. Der AC Bava­ria Forch­heim schick­te ins­ge­samt zehn Teil­neh­men­de ins Ren­nen, von denen bei­na­he alle eine Plat­zie­rung unter den Top 3 ihrer Klas­se erreich­ten. Fünf der Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des ACB dür­fen sich seit dem Wochen­en­de sogar Baye­ri­scher Mei­ster nennen!

Sarah Ott soll­te den AC Bava­ria eigent­lich bei den A‑Jugendlichen bis 84 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht ver­tre­ten. Am Tag des Wett­kamp­fes wog sie lei­der zu schwer ein, ent­schied sich aber trotz­dem, außer Kon­kur­renz am Wett­kampf teil­zu­neh­men. Dies zahl­te sich in einer Gesamt­lei­stung von 297,5 Kilo­gramm (Knie­beu­ge 112,5 / Bank­drücken 57,5 / Kreuz­he­ben 127,5) aus.

Bei den A‑Jugendlichen bis 74 Kilo­gramm ging Chri­stoph Fibich für den ACB an den Start. In sei­nem ersten Wett­kampf konn­te er eine Gesamt­lei­stung von 332,5 Kilo­gramm (120 / 72,5 / 140) auf die Platt­form brin­gen und sichert sich somit zum Debüt den ersten Platz sei­ner Klas­se. Eben­falls bei den A‑Jugendlichen, aber bis 84 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht, gab ein wei­te­rer ACB-Ath­let sei­nen Ein­stand auf der Wett­kampf­büh­ne: Aron Ata­ku­zi ver­weist mit einer Gesamt­lei­stung von 500 Kilo­gramm (180 / 125 / 195) sei­ne Kon­kur­renz auf die Plät­ze und wird Baye­ri­scher Mei­ster sei­ner Klasse.

Bei den Junio­rin­nen bis 63 Kilo­gramm wird Vanes­sa Gärt­ner drit­te ihrer Klas­se. Eine Gesamt­lei­stung von 312,5 Kilo­gramm (117,5 / 55 / 140) bedeu­ten Bron­ze für die ACB-Athletin.

Eben­falls Bron­ze erreicht Sarah Fleisch­mann bei den Junio­rin­nen bis 84 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht. Eine Gesamt­lei­stung von 332,5 Kilo­gramm (130 / 60 / 142,5) steht bei ihr gül­tig in der Wett­kampf­wer­tung. Der Sieg in die­ser Klas­se geht an eine Ver­eins­kol­le­gin: Lil­li Sau­er­born wird mit 400 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung (147,5 / 80 / 172,5) Baye­ri­sche Meisterin!

Einen wei­te­ren Titel für den AC Bava­ria sicher­te sich Lau­renz Mehl bei den Junio­ren bis 120 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht. 540 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung (182,5 / 127,5 / 230) bedeu­ten auch für ihn den ersten Platz.

In der Alters­klas­se der Senio­ren waren drei Ath­le­ten des ACB ver­tre­ten. Bei den Senio­ren I bis 83 Kilo­gramm sichert sich André Fer­rei­ra Sad­lo den zwei­ten Platz mit einer Gesamt­lei­stung von 370 Kilo­gramm (110 / 95 / 165). Eben­falls bei den Senio­ren I, aber bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht, wird Nor­bert Kropf Baye­ri­scher Mei­ster mit ins­ge­samt 555 Kilo­gramm (185 / 142,5 / 227,5) gül­tig in der Wer­tung. Bei den Senio­ren II bis 105 Kilo­gramm holt Klaus Freund den Vize­ti­tel. Mit 540 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung (190 / 125 / 225) sichert er sich Platz zwei.

Heim­wett­kampf steht vor der Tür

Nach die­sem erfolg­rei­chen Wochen­en­de liegt der Fokus des AC Bava­ria nun voll auf dem anste­hen­den Heim­wett­kampf: Am 30. Sep­tem­ber und 1. Okto­ber darf sich die Alters­klas­se der Akti­ven im Rah­men der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft mes­sen. Der ACB trägt die Mei­ster­schaft mit über 110 gemel­de­ten Star­te­rin­nen und Star­tern in der Ehren­bürg Hal­le in Forch­heim aus! Wett­kampf­be­ginn ist an bei­den Tagen um 10 Uhr. Am Sams­tag endet der Wett­kampf­tag gegen 21 Uhr, am Sonn­tag gegen 17 Uhr. Zuschau­er sind natür­lich herz­lich will­kom­men, der Ein­tritt ist frei!