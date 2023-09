Ab 15. Sep­tem­ber 2023 sind zahl­rei­che Stand­be­trei­ber dabei – das Ange­bot reicht wie­der von Brat­wurst­sem­meln über Eier und Honig bis zu Hand­ma­de- Pro­duk­ten. Dazu kommt noch eine beson­de­re Aktion.

Gute Nach­rich­ten für Fans des regio­na­len Genus­ses: Der Land­Markt kehrt aus sei­ner Som­mer­pau­se zurück. Ab dem 15. Sep­tem­ber 2023 neh­men die Markt­leu­te wie­der ihren gewohn­ten Rhyth­mus auf und sind an jedem ersten und drit­ten Frei­tag von 14 bis 17 Uhr auf dem Rat­haus­platz anzu­tref­fen. Auch die Besu­cher war­ten dann Brat­wurst­sem­meln, Fisch, Gemü­se, Lan­gos, Spe­zia­li­tä­ten aus Ungarn und vie­les mehr. Die Fami­lie Sper­ber prä­sen­tiert wie­der Eier und wei­te­re Pro­duk­te aus dem Sor­ti­ment ihres Hof­la­dens, die Imke­rei Honig­ton hat ihren Honig im Ange­bot und der Kräu­ter­martl ver­kauft sei­ne Tees und Gewür­ze. Neu dabei ist „Näh­ri­el­le“ – hin­ter die­sem male­ri­schen Namen ver­birgt sich eine Ecken­ta­le­rin, die Selbst­ge­näh­tes ver­kauft. Sie wird ihre Waren künf­tig abwech­selnd mit „hand­ma­de by Silv“ prä­sen­tie­ren. Außer­dem dür­fen sich die Besu­cher freu­en auf gewohn­te Land♥Markt-Anbieter wie Bio-Obst Bau­er, Schaf­zucht Hütt­ner, Bio-Metz­ger Albrecht, Käse von Dirk Eisen­berg und die Vorratskammer.

Auch für Kaf­fee und Kuchen ist an die­sem Nach­mit­tag gesorgt – und das sogar gra­tis. Von 14.30 bis 17 Uhr fin­det die läng­ste fai­re Kaf­fee­ta­fel Ecken­tals auf dem Rat­haus­platz statt. Schließ­lich wird die Markt­ge­mein­de an die­sem Tag offi­zi­ell zur Fair­trade-Gemein­de und das wird mit allen Bür­gern gefei­ert. Die Kaf­fee­ta­fel hat etwa 50 Plät­ze – es sind also immer Gäste will­kom­men! Neben fai­rem Kaf­fee und Kuchen gibt es auch eine Ver­lo­sung und ein Tor­wand­schie­ßen für Kin­der. Es ist also viel gebo­ten am und um den Land­Markt am 15. Sep­tem­ber 2023.