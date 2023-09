„Was bin ich für ein Schelm!“ Heinz Erhardt – Komö­di­ant, Autor, Musi­ker und Schau­spie­ler. Die erste Ver­an­stal­tung des Lite­ra­tur­krei­se der KIS zeigt sein Leben und sein Wirken.

„Des Men­schen Leben gleicht der Bril­le: Man macht viel durch.“ So der Titel sei­ner Bio­gra­fie. Heinz Erhardt war, und ist es heu­te noch, einer der größ­ten Komö­di­an­ten Deutsch­lands. 2024 jährt sich sein Geburts­tag zum 125. Mal. Aus die­sem Anlass lädt der Lei­ter des Lite­ra­tur­krei­ses der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein zu einem Vor­trag am Frei­tag, dem 15. Sep­tem­ber 2023 in die Alte Dar­re über Heinz Erhardt ein.

Oft kopiert, nie erreicht. Vie­le haben ver­sucht, ihn zu kopie­ren oder nach­zu­ah­men. Das ist nicht der Anspruch der Ver­an­stal­tung, betont der Lei­ter des Lite­ra­tur­krei­ses. Viel­mehr soll das Leben Erhardts beleuch­tet wer­den. Wer war die­ser Mann? Wie kam er dazu, Komö­di­ant, Autor, Musi­ker und Schau­spie­ler zu wer­den? Was hat ihn bewegt?

Hei­te­res und besinn­li­ches aus dem beweg­ten Leben Heinz Erhardts, natür­lich gewürzt mit Zita­ten und Gedich­ten, steht im Vor­der­grund. Von sei­ner Geburt 1909 über sei­ne Schul­zeit, sei­ne schwie­ri­gen Anfän­ge, die Kriegs­zeit und sei­nen Durch­bruch bis hin zu sei­nem Tod spannt Wer­ner Dief­en­thal den Bogen. Natür­lich kommt auch der Humor, für den Heinz Erhardt bekannt ist, nicht zu kurz. Es darf gelacht werden!

Beginn ist um 19.30, der Ein­tritt ist frei. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich eingeladen.