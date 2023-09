Auch in die­sem Jahr orga­ni­siert die Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge im Rah­men der Bio-Erleb­nis­ta­ge wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Gemein­sam mit Bio-Land­wir­ten, Ver­ar­bei­tern und Gastro­no­men hat sich die Öko-Modell­re­gi­on eini­ges ein­fal­len las­sen um Bio und sei­ne Viel­falt in der Regi­on zu prä­sen­tie­ren. Im Zeit­raum vom 1. Sep­tem­ber bis 8. Okto­ber 2023 gibt es Bio haut­nah zu erle­ben: Hoffüh­run­gen, Bio-Radl-Tou­ren, ein Bio-Markt, Mit­mach-Aktio­nen für Kin­der und Bio-Genuss­aben­de machen Lust auf mehr.

Die Bio-Erleb­nis­ta­ge fin­den seit dem Jahr 2001 bay­ern­weit statt. Auf über 200 Ver­an­stal­tun­gen für jeder­mann ver­mit­teln Akteu­re des Bio-Bereichs Wis­sen rund um den Öko-Land­bau und geben Ein­blicke in ihren Arbeits­all­tag. Die Akti­ons­ta­ge sind eine gute Gele­gen­heit, in direk­ten Aus­tausch mit Bio-Land­wir­ten und Ver­ar­bei­tern zu kom­men, sich zu infor­mie­ren und neue Ein­drücke zu sam­meln. Auch der Genuss wird nicht zu kurz kom­men – bei jeder Ver­an­stal­tung kön­nen Sie Bio auch schmecken.

8. Sep­tem­ber – 21 Uhr – Bio-Genuss bei den Genuss­dea­lern in Wunsiedel

„Der Genuss­dea­ler“, ist ein klei­nes hand­ge­mach­tes Unter­neh­men im Her­zen von Wun­sie­del mit einer Lei­den­schaft zu schna­bu­lie­ren, dis­ku­tie­ren und bio­re­gio­nal zu kochen. Mit hoch­wer­ti­gen Bio- Lecke­rei­en, haus­ge­macht oder von regio­na­len Part­nern, wol­len sie uns an die­sem Abend ihre Lei­den­schaft zu gutem bio-Essen und Bio-Wein näher­brin­gen. Anmel­dung erforderlich!

13. Sep­tem­ber – 18 Uhr – Bio-Genuss­abend in der Jugend­her­ber­ge Wunsiedel

Bio-Genuss­abend in der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del – und es gibt das zu essen, was sowie­so für die­sen Mitt­woch auf dem Spei­se­plan steht: Bio-Grill­hähn­chen mit Bio-Grill­ge­mü­se­sa­lat, Bio-Ros­ma­rin­kar­tof­feln und Bio-Cous­cous­pfan­ne. Die Jugend­her­ber­gen in Bay­ern machen näm­lich vor, wie es mit Bio in der Gemein­schafts­ver­pfle­gung lau­fen kann. In allen Jugend­her­ber­gen in Bay­ern wer­den Nudeln, Reis, Tee, Kaf­fee, Honig, Eier, Milch, But­ter, Quark, Äpfel und Müs­li aus­schließ­lich in Bio-Qua­li­tät ein­ge­setzt. Natür­lich auch in der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del. Die Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del unter sei­nem Lei­ter Jörg Ruck­de­schel setzt sich aber dar­über hin­aus auch für den Ein­satz wei­te­rer bio-regio­na­ler Lebens­mit­tel ein und ver­sucht ste­tig, wei­te­rer Zuta­ten auf bio-regio­nal umzu­stel­len. Anmel­dung erforderlich!

17. Sep­tem­ber – 10 Uhr – Hof & Genuss Radltour

Los geht es an der Bus­hal­te­stel­le Kleinwendern/​Bad Alex­an­der­bad. Auf der ca. 20 Kilo­me­ter lan­gen Rad­strecke besu­chen wir drei sehr unter­schied­li­che, vieh­hal­ten­de Bio-Bau­ern­hö­fe im Gebiet von Bad Alex­an­der­bad und Wun­sie­del. Zu Beginn geht es ins „Arche­dorf-Klein­wen­dern“ zur fast aus­ge­stor­be­nen ein­hei­mi­schen Rin­der­ras­se, dem Sechs­äm­ter-Rot­vieh. Wei­ter nach Tie­fen­bach zum Bio­bau­ern­hof der Fami­lie Grill­mei­er. Hier tei­len sich Milch- und Mut­ter­kü­he das­sel­be Stall­dach. Bio-Pro­duk­te wer­den im hof­ei­ge­nen Laden ver­kauft. In Obert­h­öl­au bie­tet Fami­lie Purucker einen span­nen­den Ein­blick in den Hof­all­tag sowie die öko­lo­gi­sche Land­wirt­schaft. Zum Aus­klang der Radl­tour, keh­ren wir im „Bräu­st­überl“ in Schön­brunn ein. Bei einem ver­dien­ten gemein­sa­men Abend­essen wer­den wir mit Bio-Rin­der Gulasch oder einer vege­ta­ri­schen Vari­an­te belohnt. Anmel­dung erforderlich!

22. Sep­tem­ber – 21 Uhr – Bio-Genuss bei den Genuss­dea­lern in Wunsiedel

„Der Genuss­dea­ler“, ist ein klei­nes hand­ge­mach­tes Unter­neh­men im Her­zen von Wun­sie­del mit einer Lei­den­schaft zu schna­bu­lie­ren, dis­ku­tie­ren und bio­re­gio­nal zu kochen. Mit hoch­wer­ti­gen Bio- Lecke­rei­en, haus­ge­macht oder von regio­na­len Part­nern, wol­len sie uns an die­sem Abend ihre Lei­den­schaft zu gutem bio-Essen und Bio-Wein näher­brin­gen. Anmel­dung erforderlich!

27. Sep­tem­ber – 17 Uhr – Hoffüh­rung beim Bio-Ritter

Andre­as Rit­ter ist Bio-Land­wirt und im Fich­tel­ge­bir­ge bes­ser bekannt als der “Bio-Rit­ter”. An die­sem Abend öff­net der Bio­bau­er sei­ne Hof­to­re und gewährt Ein­blicke in sei­nen viel­sei­tig auf­ge­stell­ten Öko-Betrieb: Die Mast­hähn­chen haben Aus­lauf in eine groß­zü­gig ange­leg­te Streu­obst­wie­se, eini­ge Hüh­ner sor­gen für die Eier­pro­duk­ti­on, gleich neben­an wer­den Gemü­se und Kräu­ter ange­baut. Anmel­dung erforderlich!

1. Okto­ber – 7 Uhr – Ober­frän­ki­scher Bio-Erleb­nis­tag – Bio macht Sinn!

Im Rah­men des regio­na­len Bau­ern­markts an der Ther­me Obern­sees war­ten auf einem eige­nen expo­nier­ten Platz über 15 regio­na­le Bio-Betrie­be. Neben Kaf­fee und Kuchen gibt es auch Käse-Quark-Bro­te, Käse­spätz­le, Wei­de­rind-Bur­ger, Eis, Pop­corn und Vie­les mehr – alles Bio-Zer­ti­fi­ziert. Unse­re Bio-Betrie­be las­sen sich viel ein­fal­len und so wird es neben einer klei­nen Tom­bo­la für gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te in der Regi­on auch kosten­freie Aktio­nen zum Mit­ma­chen geben – für Groß und Klein! Infor­ma­ti­ons­stän­de der Öko­mo­dell­re­gio­nen-Ober­fran­ken zei­gen erfolg­rei­che Pro­jek­te, För­der­maß­nah­men und natür­lich die Viel­falt der öko­lo­gisch-erzeug­ten Produkte

6. Okto­ber – 16 Uhr – Bison und Rotwildsafari

Auf dem Feri­en­hof Fich­tel­ge­bir­ge in Sichers­reuth wer­den­Tie­re gehal­ten, die mit Sicher­heit nicht jeden Tag anzu­tref­fen sind: Bisons. Zusam­men mit Rot­wild leben sie in einem gro­ßen Gehe­ge nach den Richt­li­ni­en des Öko­land­baus. Wie die Fami­lie zur Bison­her­de kam und wel­che Beson­der­hei­ten und gesetz­li­chen Vor­ga­ben es bei der Hal­tung gibt, wird an die­sem Abend bei einer gemein­sa­men Tour zum Bison-und Rot­wild­ge­he­ge in Erfah­rung gebracht.

Eine Beson­der­heit ist das Fleisch der Bisons. Die Tie­re wer­den im eige­nen EU-zer­ti­fi­zier­ten Schlacht­hof geschlach­tet, der im Anschluss besich­tigt wird.

Das kom­plet­te Pro­gramm fin­den Sie online auf den Web­sei­ten der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge und der Bio-Erleb­nis­ta­ge. Zu den Ver­an­stal­tun­gen ist eine Anmel­dung erforderlich.

https://​oeko​mo​dell​re​gio​nen​.bay​ern/​f​i​c​h​t​e​l​g​e​b​i​r​g​e​/​t​e​r​m​ine sowie https://​www​.bio​er​leb​nis​ta​ge​.de

Infos und Anmeldung:

Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge – Oekomodellregion@​landkreis-​wunsiedel.​de – 09232/80–669