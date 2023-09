Am Sonn­tag, dem 10. Sep­tem­ber 2023 fin­det im Tex­til­mu­se­um in Helm­b­rechts ab 10 Uhr eine Film­vor­stel­lung statt. Der Film „Zeit für Uto­pien“ von Kurt Lang­bein zeigt lebens­be­ja­hen­de, posi­ti­ve Bei­spie­le, wie man mit Ideen, und Gemein­schafts­sinn viel errei­chen kann. Der Kreis­ver­band von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Hof lädt bei frei­em Ein­tritt dazu ein, sich auf die Rei­se in neue Per­spek­ti­ven zu bege­ben. Im Anschluss gibt es noch die Mög­lich­keit mit der Haupt­prot­ago­ni­stin und Initia­to­rin der Genuss­ge­mein­schaft Städ­ter und Bau­ern Petra Wäh­ning, sowie unse­ren bei­den Kan­di­da­ti­nen für Land­tag (Swan­ti Brä­s­ecke-Bartsch) und Bezirks­tag (Clau­dia Schmidt) zu sprechen.

Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Gäste!