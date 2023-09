Pas­sen­der Fach­mann für Solar­an­la­gen-Repa­ra­tu­ren in Weißenohe

Damit Ihre Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge nach einem Sturm­scha­den, Hagel­scha­den oder Mar­der­biss nicht zu lan­ge pau­siert, ist iKra­tos schnell vor Ort, um Ihre Anla­ge wie­der auf Vor­der­mann zu bringen.

Schnel­le und intel­li­gen­te Lösun­gen für Ihre Photovoltaik-Anlage

Scha­dens­auf­nah­me vor Ort

Prüf- und Mess­ar­bei­ten mit modern­ster Messtechnik

Pla­nung der Anlagenreparatur

Orga­ni­sa­ti­on von pas­sen­den Ersatzteilen

Repa­ra­tur defek­ter Solar­mo­du­le oder Wechselrichter

Behe­ben der Schä­den und Montagefehler

Pho­to­vol­ta­ik-Repa­ra­tur und Ersatz­tei­le aus einer Hand

Wur­de die Solar­an­la­ge beschä­digt oder sind Solar­mo­du­le z.B. durch Glas­bruch defekt, ist schnel­les Han­deln gefragt. Zum einen gilt es, Fol­ge­schä­den an den Modu­len und den elek­tri­schen Kom­po­nen­ten zu ver­mei­den und eine Gefähr­dung Drit­ter aus­zu­schlie­ßen. Zum ande­ren kostet jede Minu­te Aus­fall­zeit bares Geld. Pro­fi­tie­ren Sie von unse­rer Erfah­rung, damit Ihre Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge schnell wie­der die opti­ma­le Lei­stung bringt.

Die Repa­ra­tur defek­ter Kom­po­nen­ten und gan­zer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen umfasst

Aus­tausch oder Repa­ra­tur von Module

Aus­tausch oder Repa­ra­tur von Wechselrichtern

Instand­set­zung oder Neu­ver­le­gung der Verkabelung

Instand­set­zung bzw. Befe­sti­gung der Unterkonstruktion

Instand­set­zung der Anla­gen­kom­mu­ni­ka­ti­on / Monitoringsystem

Behe­ben von Montagefehlern

Die Ser­vice-Tech­ni­ker der iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH, küm­mern sich um die Repa­ra­tur Ihrer Solar­an­la­gen. In Nürn­berg, Fürth und Erlan­gen ste­hen Sie Ihnen zur Sei­te und brin­gen Ihre Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge wie­der in Schuss. Mel­den Sie sich ein­fach tele­fo­nisch unter 09192–992800 oder per Mail kontakt@​ikratos.​de bei uns.