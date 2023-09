Gemein­sam mit Fami­li­en­hund „Leti“ hat Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig am Mitt­woch eine Hun­de­wie­se in Ber­tels­dorf eröff­net. „Es gab den Wunsch vie­ler Bür­ger der Stadt auf eine Wie­se, wo ihre Hun­de frei her­um­lau­fen kön­nen“, erklär­te der OB. „Dabei hat­te sich gut erge­ben, dass der Cobur­ger Hun­de­club einen Teil sei­nes Are­als an die Stadt zurück­ge­ben woll­te. Das Gelän­de ist ide­al, ver­fügt über genü­gend Park­plät­ze und hat kei­ne direk­ten Anwoh­ner. So wird auch nie­mand gestört, wenn die Hun­de bellen.“

Die ein­ge­zäun­te Wie­se an der Esba­cher Stra­ße mit gut 1600 Qua­drat­me­tern ist täg­lich von 7 bis 21 Uhr bzw. bis Ein­bruch der Dun­kel­heit geöff­net. Sie ver­fügt über zwei Bän­ke sowie einen Eimer für Hun­de­kot­beu­tel. Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet alle Hun­de­be­sit­zer, die Hin­ter­las­sen­schaf­ten ihrer Hun­de im und vor dem Gelän­de zu entfernen.

„Dies ist ein Test­lauf, wie die Wie­se ange­nom­men wird“, sag­te Sau­er­teig. „Wenn der Test posi­tiv ver­läuft, suchen wir gern eine zwei­te Flä­che in der Stadt.“ Dies sei jedoch nicht ein­fach, da vie­le Flä­chen in zen­tra­ler Lage ent­we­der kaum Park­plät­ze hät­ten oder Anwoh­ner, die wegen mög­li­cher Lärm­be­lä­sti­gung ungern eine Hun­de­wie­se in ihrer Nähe haben.