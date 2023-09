„Hier ein biss­chen mehr Tem­po, dort etwas gefühl­vol­ler“ – Dozen­tin­nen und Dozen­ten in der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau grei­fen häu­fig selbst zum Instru­ment, um die rich­ti­gen Akzen­te zu set­zen. Im Sep­tem­ber und Okto­ber gibt es zwei soge­nann­te Auf­takt­kon­zer­te der Lehrenden.

Prof. Gali­na Vra­che­va und Prof. Mar­kus Wolf ste­hen für die hohe Qua­li­tät des Leh­rens in Haus Mar­teau. Zum Beginn ihrer jewei­li­gen Mei­ster­kur­se musi­zie­ren sie für ihre Teil­neh­men­den, aber auch für das Publi­kum. Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm: „Natür­lich ist es ein beson­de­res High­light, wenn unse­re Dozen­tin­nen und Dozen­ten selbst zum Instru­ment grei­fen und ihr Kurs mit einem Auf­takt­kon­zert beginnt – das ist eine schö­ne Ergän­zung zu unse­ren erfolg­rei­chen Mei­ster­kon­zer­ten und ganz bestimmt eine sehr gute Basis für die Arbeit in den Meisterkursen.“

Mar­kus Wolf lehrt Vio­lin­spiel auf höch­stem Niveau: Er ist seit 1989 Erster Kon­zert­mei­ster an der Baye­ri­schen Staats­oper, zuvor war er in glei­cher Posi­ti­on bei den Wie­ner Sym­pho­ni­kern. Er unter­rich­tet an den Musik­hoch­schu­len Augs­burg und Mün­chen. 2000 wur­de ihm der Titel des Baye­ri­schen Kam­mer­vir­tuo­sen ver­lie­hen. Der Vio­li­nist spielt auf der Voll­rath-Stra­di­va­ri­us von 1722, deren ein­ma­lig war­mer Klang die Zuhö­rer­schaft bezau­bert. Prof. Wolf wird unter ande­rem Wer­ke von Beet­ho­ven und Schu­bert darbieten.

Prof. Gali­na Vra­che­va ver­blüfft ihr Publi­kum immer wie­der mit der Leich­tig­keit ihrer Kla­vier­im­pro­vi­sa­ti­on. In ihrem Mei­ster­kurs in Lich­ten­berg übt sie unter ande­rem mit den Teil­neh­men­den, wie sie spon­tan auf Vor­schlä­ge aus dem Publi­kum impro­vi­sie­ren kön­nen. Die Pia­ni­stin lehrt am Con­ser­va­to­rio del­la Svi­z­zera Ita­lia­na und an der Uni­ver­si­tät Mozar­te­um in Salz­burg. Gali­na Vra­che­va begei­ster­te Klas­sik­lieb­ha­ber zudem in der BR-Sen­dung „Wunsch­mu­sik“ mit ihren Spon­tan­im­pro­vi­sa­tio­nen nach Hörer­wün­schen. Auch beim Kon­zert wird die Pro­fes­so­rin spon­tan auf Anre­gun­gen aus der Zuhö­rer­schaft impro­vi­sie­ren. Auf dem Pro­gramm ste­hen zudem von Max Reger Varia­tio­nen und Fuge über ein The­ma von G.F. Telemann.