Neu­er Spen­den­re­kord am Feu­er­wehr Wein­stadl erzielt

Wir freu­en uns sehr, dass wir mit die­ser Sum­me unse­ren bis­he­ri­gen Spen­den­re­kord noch­mals über­tref­fen konn­ten, so ein glück­li­cher Vor­sit­zen­der Josua Flierl.

Tra­di­tio­nell legen wir pro ver­kauf­ten Schop­pen Wein einen Betrag als Spen­de bei­sei­te. Zusätz­lich steht unse­re Spen­den­box bereit, die­se kann nach Belie­ben gefüllt wer­den, so Kas­sier Heinz Bedürf­tig weiter.

Sehr ger­ne bin ich – als offi­zi­el­le Ver­tre­te­rin des Kin­der­hos­piz – per­sön­lich nach Forch­heim gekom­men, um die­se gro­ße, nicht all­täg­li­che Spen­de ent­ge­gen­zu­neh­men und mich tau­send­fach für die gro­ße Unter­stüt­zung zu bedan­ken, so Mar­le­ne Groh vom Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt. Die­se Spen­de hilft uns sehr, unse­re wich­ti­ge Arbeit fort­zu­setz­ten und Fami­li­en zu unterstützen.

Wir bedan­ken uns bei all unse­ren Gästen, Spen­dern und Unter­stüt­zern, die mit Ihrem Bei­trag zu die­ser Rekord­spen­den­sum­me bei­tra­gen haben; eben­so ein gro­ßer Dank an alle ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern. Wir freu­en uns bereits jetzt auf das kom­men­de Jahr, so Vor­sit­zen­der Josua Flierl abschließend.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt fin­den sie online unter: https://​www​.sozi​al​stif​tung​-bam​berg​.de/​k​i​n​der-und-jugend­hos­piz-ster­nen­zelt-bam­ber­g/