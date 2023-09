Am 03.09.2023 fand erst­mals auf der ERBS-Insel ein Som­mer-Fami­li­en­fest statt. Ein­ge­la­den hat­te der Freun­des­kreis ERBA und der 1.Vorsitzende des CSU Orts­ver­ban­des Bam­berg-Gau­stadt, Harald Rein­hard. Die Schirm­herr­schaft wur­de von unse­rer Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Staats­mi­ni­ste­rin Frau Mela­nie Huml und Herrn Bür­ger­mei­ster und Bezirks­rat Tho­mas Söder aus Hall­stadt übernommen.

Ein beson­de­res High­light war das kosten­los nutz­ba­re Bun­gee-Tram­po­lin vom Team Spie­le­ma­cher. Bis in die Abend­stun­den hin­ein stan­den zahl­rei­che Kin­der und Jugend­li­che ohne Unter­bre­chung in der Schlan­ge und war­te­ten auf den beson­de­ren Moment, bis in 8 Meter Höhe hüp­fen zu können.

Herr Harald Rein­hard begrüß­te zahl­rei­che Stadt­rä­te sowie vie­le CSU Orts­vor­sit­zen­de und freu­te sich über den Besuch von weit mehr als 1.000 Besu­chern. Als Ehren­gast begrüß­te der Vor­sit­zen­de Herrn Bür­ger­mei­ster a. D und Ehren­vor­sit­zen­der der CSU Bam­berg Herrn Rudolf Grafberger.

„Für mich war die Begeg­nung mit vie­len Kin­dern und deren Fami­li­en eine Bestä­ti­gung, sich auch wei­ter­hin für die Belan­ge unse­rer Fami­li­en ein­zu­set­zen“, so Frau Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, MdL.

Herr Bür­ger­mei­ster und Bezirks­rat Tho­mas Söder zeig­te sich sehr erfreut, dass so vie­le Fami­li­en und Besu­cher aus Bam­berg und aus dem Umland zum Fami­li­en­fest kamen. „Die vie­len leuch­ten­den und glück­li­chen Augen zahl­rei­cher Kin­der waren den gan­zen Tag über zu sehen und es zeigt, dass sich das Enga­ge­ment für unse­re Fami­li­en und deren Kin­der lohnt“.

Zu hören war das Saxo­phon-Quar­tett Sax­ala­vi­sta aus Nürn­berg. Dar­ge­bo­ten wur­de ein brei­tes Reper­toire auf höch­stem Niveau.

Der Vor­sit­zen­de Harald Rein­hard bedank­te sich beson­ders bei sei­nem CSU-Gau­stadt­team und kün­dig­te bereits an, die­ses beson­de­re Fami­li­en­er­leb­nis im näch­sten Jahr, auf der dafür sehr prä­de­sti­nier­ten Erba-Park­wie­se wie­der­ho­len zu wollen.