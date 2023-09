Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder in Ebensfeld

Ebens­feld; Am Mon­tag, 11.09.2023 wird der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder zu Gast im Land­kreis Lich­ten­fels sein. Im Fest­zelt der Musik­ver­ei­ni­gung Ebens­feld wird der hoch­ka­rä­ti­ge CSU-Poli­ti­ker erwartet.

Mit dem Poli­ti­schen Som­mer in Ebens­feld wird die lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Poli­ti­scher Som­mer“ des CSU-Kreis­ver­ban­des fort­ge­setzt. Höhe­punkt wird mit dem Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder, der im Fest­zelt der Musik­ver­ei­ni­gung Ebens­feld die Haupt­re­de hal­ten wird, erwar­tet. In Zei­ten hoch­bri­san­ter poli­ti­scher Ereig­nis­se, darf man auf die Rede Mar­kus Söders äußerst gespannt sein. „Ich freue mich auf Mar­kus Söder, denn es wird span­nend sein zu hören wie er die aktu­el­le poli­ti­sche Lage bewer­tet und wel­che Plä­ne er gera­de für die länd­li­chen Räu­me wie für unse­ren Land­kreis in den kom­men­den Jah­ren hat,“ stell­te der Land­rat fest.

Sicher wer­de der Auf­tritt von Söder am Mon­tag, 11. Sep­tem­ber für ein vol­les Fest­zelt, in dem das Kreis­mu­sik­fest gefei­ert wird, sorgen.

An die­sem Groß­ereig­nis in Ebens­feld wer­den neben Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner auch die hei­mi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner, die Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Moni­ka Hohl­mei­er und der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Jür­gen Baum­gärt­ner teil­neh­men, der sein Wahl­pro­gramm zur Land­tags­wahl im Okto­ber 2023 vor­stel­len wird.

Die Musik­ver­ei­ni­gung Ebens­feld berei­tet sich seit Mona­ten auf das Kreis­mu­sik­fest vor und ist für einen gro­ßen Besu­cher­an­sturm bestens gerü­stet. Die musi­ka­li­sche Beglei­tung über­nimmt die Blas­ka­pel­le Uet­zing. In die­sem Zusam­men­hang bedankt sich auch CSU-Kreis­vor­sit­zen­der Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der gast­ge­ben­den Musik­ver­ei­ni­gung Ebens­feld für die gute Zusam­men­ar­beit im Vor­feld des poli­ti­schen Abends am Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023, 19.00 Uhr in Ebensfeld.

.