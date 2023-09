Andre­as Imhof ist künf­tig Ansprech­part­ner für Schü­ler und Lehrer.

Der erste Schul­tag ist die­ses Jahr nicht nur für die Schul­an­fän­ger ein Neu­be­ginn – auch Andre­as Imhof ver­än­dert sich: Er hat näm­lich am 1. Sep­tem­ber sei­ne neue Stel­le als Haus­mei­ster in der Grund­schu­le Eschen­au ange­tre­ten. Ihn begrüß­ten dort Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le, die Schul­lei­te­rin Hei­ke Metz­ger und Mar­co Mül­ler in des­sen Zustän­dig­keit alle Schu­len im Markt Ecken­tal fal­len. Sie über­reich­ten ihm als Geschenk eine klei­ne Ecken­tal-Schul­tü­te mit eini­gen klei­nen Auf­merk­sam­kei­ten und einem süßen Gruß. Für die Stel­le als Haus­mei­ster bringt Imhof beste Vor­aus­set­zun­gen mit: Er ist Schrei­ner­ge­sel­le und ver­fügt über mehr als 20 Jah­re Berufs­er­fah­rung. Nun war­tet auf ihn sei­ne erste gro­ße Auf­ga­be als Haus­mei­ster: Die Schu­le muss für das neue Schul­jahr und sei­ne vie­len Schü­ler gerü­stet sein. Schließ­lich freut sich Herr Imhof am mei­sten auf die Kin­der, die sei­nen Arbeits­tag mit viel Leben fül­len werden.