Bei den dies­jäh­ri­gen Deut­schen Mei­ster­schaf­ten im Sport­schie­ßen in Mün­chen-Hoch­brück konn­ten Sport­ler der SG Coburg 1354 e.V. ein­drucks­voll nach­wei­sen, dass ihre Ath­le­ten in vie­len Dis­zi­pli­nen auf natio­na­ler Ebe­ne füh­rend sind. Die Erfolgs­se­rie ist in der bis­he­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te einmalig.

Das Cobur­ger Bun­des­li­ga-Urge­stein Jür­gen Wal­low­sky wur­de mit dem Luft­ge­wehr in sei­ner Alters­klas­se mit 411,5 Rin­gen Deut­scher Mei­ster. Zusätz­lich errang er mit der Arm­brust 10 Meter mit 383 Rin­gen und dem 100-Meter-Klein­ka­li­ber­ge­wehr mit 289 Rin­gen jeweils die Bron­ze­me­dail­le in der Einzelwertung.

Auch bei den Kurz­waf­fen­schüt­zen setz­te sich der Medail­len­rei­gen unun­ter­bro­chen fort. Mit der 50-Meter-Pisto­le (frü­he­re Bezeich­nung: Freie Pisto­le) leg­te das Cobur­ger Team in der Zusam­men­set­zung Chri­sti­an Huber (493 Rin­ge), Die­ter Ham­mer­ba­cher (516 Rin­ge) und Hel­mut Stu­ben­rauch (518 Rin­ge) eine Punkt­lan­dung hin und konn­te ring­gleich mit der zweit­plat­zier­ten Mann­schaft von den Huber­tus­schüt­zen Aigen mit 1527 Rin­gen den Deut­schen Mei­ster­ti­tel erkämp­fen. Den glück­li­chen Aus­schlag für die Vestestäd­ter ergab sich aus einem hauch­dün­nen Rin­ge­vor­sprung aus den jeweils geschos­se­nen Schluss­se­ri­en der Mann­schafts­schüt­zen. Arpad von Schal­scha-Ehren­feld, ohne die Bela­stung einer Mann­schafts­ver­ant­wor­tung, schoss voll­kom­men frei auf und erkämpf­te mit 521 Rin­gen in der Ein­zel­wer­tung die Goldmedaille.

Mit der Zen­tral­feu­er­pi­sto­le .30 – 38 wur­de Die­ter Ham­mer­ba­cher mit 567 Rin­gen mit wei­tem Vor­sprung in der Ein­zel­wer­tung Deut­scher Mei­ster, v. Schal­scha beleg­te mit 543 Rin­gen Rang 5. Mit der 25-Meter-Pisto­le, der frü­he­ren KK-Sport­pi­sto­le, plat­zier­te sich Die­ter Ham­mer­ba­cher mit 562 Rin­gen auf Platz 3, knapp hin­ter Hel­mut Stu­ben­rauch mit einem Ring mehr, der die Sil­ber­me­dail­le sicher­te. Arpad v. Schal­scha, nach dem Prä­zi­si­ons­teil noch gut auf Platz 2, erwisch­te im Schnell­feu­er­teil eine raben­schwar­zen Durch­gang und muss­te sich mit einem Platz im Mit­tel­feld zufrie­den geben. Trotz­dem reich­te das Mann­schafts­er­geb­nis noch zum Sieg im Team­wett­be­werb mit 1659 Rin­gen, 5 Rin­ge vor dem Vize­mei­ster vom SV Fal­ke Dasbach.

Mit der Stan­dard­pi­sto­le erreich­ten Ham­mer­ba­cher und Stu­ben­rauch jeweils 538 Rin­ge und muss­ten um Platz 3 ins Ste­chen in Gestalt einer 10-Sekun­den-Serie. Dabei schoss Ham­mer­ba­cher einen Ring mehr und ver­wies sei­nen Ver­eins­ka­me­ra­den auf den unglück­li­chen Rang 4.