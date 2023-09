Fei­er­li­che Inbe­trieb­nah­me der Wey­er­mann® Caramelmalzkathedrale

„Ihr alle wart spit­ze!“ – mit die­sen Wor­ten been­de­te Sabi­ne Wey­er­mann, Wey­er­mann® Geschäfts­füh­rung 4. Gene­ra­ti­on, ihre Rede und eröff­ne­te damit das Wey­er­mann® Grill­fest für alle am Pro­jekt betei­lig­ten Fir­men sowie GesellschafterInnen!

Ende August 2023 wur­de ein wei­te­rer rot-gel­ber Mei­len­stein erreicht, indem ein gro­ßes Bau­pro­jekt, viel­leicht sogar das größ­te Bau­pro­jekt in der Geschich­te von Wey­er­mann®, zusam­men mit allen anwe­sen­den Gästen in Betrieb genom­men wur­de: die Wey­er­mann® Cara­mel­malz­ka­the­dra­le! Das Event eröff­ne­te Sabi­ne Wey­er­mann mit einer fei­er­li­chen Rede, in wel­cher sie vol­ler Emo­tio­nen die Geschich­te der Reno­vie­rung die­ses monu­men­ta­len Gebäu­des erzählte.

Ihren Vor­trag begann sie mit einer inspi­rie­ren­den Vor­stel­lung, dass ihre Vor­fah­ren, ein­schließ­lich des Fir­men­grün­ders Johann Bap­tist Wey­er­mann, sie wohl­wol­lend von einer „gro­ßen wei­ßen Wol­ke“ aus beob­ach­te­ten und stolz auf die Fort­set­zung ihres Erbes seien.

Sie erin­ner­te an die bahn­bre­chen­de Visi­on ihres Uhrahns, der das Gebäu­de plan­te und 1904 den Grund­stein leg­te, um eine pneu­ma­ti­sche Mäl­ze­rei zu schaf­fen. Die­ses beein­drucken­de Gebäu­de zeich­ne­te sich durch sei­ne sym­me­tri­sche Struk­tur, Eck­tür­me und Spitz­blen­den­bö­gen aus und beher­berg­te inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien wie Keim­trom­meln und Saugluftförderanlagen.

Sabi­ne Wey­er­mann hob her­vor, dass das Gebäu­de heu­te ein ein­zig­ar­ti­ges Indu­strie-Ein­zel­denk­mal in der Welt­kul­tur­er­be-Stadt Bam­berg sei und vie­le Her­aus­for­de­run­gen mit sich brin­ge. Sie führ­te die Zuhö­re­rIn­nen durch die Zeit und erzähl­te von ihrem Ein­stieg in den ame­ri­ka­ni­schen Markt im Jahr 1996, was zu einem rapi­den Wachs­tum und dem Bedarf an mehr Platz führ­te. Es war ihr Ehe­mann Tho­mas Kraus-Wey­er­mann, eben­falls Wey­er­mann® Geschäfts­füh­rung 4. Gene­ra­ti­on, der die inno­va­ti­ve Idee zur Gene­ral­sa­nie­rung des Gebäu­des auf­grund des Platz­be­darfs hatte.

Im wei­te­ren Ver­lauf ihrer Rede beschrieb Sabi­ne Wey­er­mann die ver­schie­de­nen Pha­sen der Reno­vie­rung, die 2013 mit der Funk­ti­ons­pla­nung und dem tech­ni­schen Design began­nen. Durch die prä­zi­se Pla­nung des Wey­er­mann® Tech­nik­teams um Gesamt­be­triebs­lei­ter Jür­gen Buhr­mann wur­den unter ande­rem neue Stock­wer­ke hin­zu­ge­fügt, ein Stahl­trag­werk ein­ge­baut und modern­ste Mäl­ze­rei­tech­no­lo­gien implementiert.

Als kniff­li­ge Her­aus­for­de­rung erwie­sen sich der Rück­bau und die Ent­ker­nung des histo­ri­schen Gebäu­des, die in den Jah­ren 2017 bis 2018 statt­fan­den. Ein unvor­her­ge­se­he­ner Brand ver­ur­sach­te eine vor­über­ge­hen­de Unter­bre­chung, jedoch wur­de das Pro­jekt mit Zuver­sicht und Ent­schlos­sen­heit fortgesetzt.

Sabi­ne Wey­er­mann wür­dig­te die Zusam­men­ar­beit mit 35 betei­lig­ten Hand­werks­fir­men und zeig­te sich dank­bar, dass es wäh­rend der gesam­ten Bau­maß­nah­me kei­ne grö­ße­ren Unfäl­le gab.

Es folg­ten Dank­sa­gun­gen an die betei­lig­ten Fir­men und Mit­ar­bei­te­rIn­nen, die zur erfolg­rei­chen Umset­zung des Pro­jekts bei­getra­gen haben. Beson­de­re Erwäh­nung fan­den dabei die Fir­men Büh­ler, Laus­mann, Stark, Dat­scheg, Ger­litz und Anger­mül­ler sowie Tho­mas Kraus-Wey­er­mann, Archi­tekt Karl Heinz Bot­t­ler, Wey­er­mann® Gesamt­be­triebs­lei­ter Jür­gen Buhr­mann und Wey­er­mann® Pro­jekt­lei­ter Maschi­nen­tech­nik Frank Lun­ken­bein, „der die­ses Pro­jekt zu sei­nem Lebens­in­halt gemacht hat“, so Sabi­ne Weyermann.

Schließ­lich gebühr­te ihre Auf­merk­sam­keit der Reno­vie­rung der Klin­ker­fas­sa­den als kos­me­ti­scher Abschluss des Pro­jekts, wobei die Fir­ma Klin­ker Kuntz aus Ilmen­au für die Restau­rie­rung ver­ant­wort­lich war.

Mit Vor­freu­de auf die bevor­ste­hen­de Fei­er been­de­te Sabi­ne Wey­er­mann ihre Rede und lud alle Gäste zu einem regen Aus­tausch mit lecke­ren Wey­er­mann® Brau­spe­zia­li­tä­ten sowie frisch zube­rei­te­ten Bur­gern von Par­ty­ser­vice Lud­wig ein.

Ein wei­te­res High­light stell­te die haut­na­he Besich­ti­gung der neu­en Cara­mel­malz­ka­the­dra­le dar, wel­che ein­ge­teilt in Grup­pen erfolgte.

Ins­ge­samt bot Sabi­ne Wey­er­mann in ihrer Rede einen fas­zi­nie­ren­den Ein­blick in die Geschich­te und den Erfolg der Gene­ral­sa­nie­rung des Wey­er­mann® Gebäu­des, wobei sie die Visi­on, Ent­schlos­sen­heit und die Zusam­men­ar­beit aller Betei­lig­ten in den Fokus rückte.