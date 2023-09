Ein Wohn­haus in Coburg brann­te in Seid­manns­dorf in der Nacht auf Sams­tag aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

In der Nacht auf Sams­tag wur­de gegen Mit­ter­nacht ein Feu­er aus einem Ein­fa­mi­li­en­haus im Cobur­ger Stadt­teil Seid­manns­dorf gemel­det. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand das Haus bereits in Voll­brand. Die Bewoh­ner konn­ten selbst­stän­dig das Haus ver­las­sen und blie­ben unver­letzt. Die Feu­er­wehr konn­te den Brand unter Kon­trol­le brin­gen und ein Über­grei­fen der Flam­men auf benach­bar­te Anwe­sen ver­hin­dern. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Zu die­sem Zweck wur­de das nicht mehr bewohn­ba­re Haus sicher­ge­stellt. Bei dem Ein­satz waren mehr als 110 Kräf­te der Feu­er­wehr, des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, der ASB und des THW im Einsatz.