An einer rena­tu­rier­ten Quel­le bei Eggols­heim im Land­kreis Forch­heim haben der LBV-Vor­sit­zen­de Dr. Nor­bert Schäf­fer und der baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber die neue Bro­schü­re „Quel­len – ein­zig­ar­tig und schüt­zens­wert“ vor­ge­stellt, die von LBV und dem Baye­ri­schen Lan­des­amt für Umwelt erstellt wur­de. Die­se soll die baye­ri­sche Bevöl­ke­rung über den stark gefähr­de­ten Lebens­raum infor­mie­ren. Denn häu­fig bewoh­nen die unauf­fäl­li­gen Orte vie­le hoch­spe­zia­li­sier­te Tier- und Pflan­zen­ar­ten. Selbst die unschein­bar­sten Quel­len spie­len eine wich­ti­ge Rol­le für die Bio­di­ver­si­tät. Aus die­sem Grund set­zen sich der baye­ri­sche Natur­schutz­ver­band LBV (Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz), das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz sowie das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Umwelt seit über 20 Jah­ren für den Schutz und Erhalt von Quel­len im Frei­staat ein.

Ange­sto­ßen durch Vor­ar­bei­ten des LBV star­te­te das baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ste­ri­um 2001 das Akti­ons­pro­gramm Quel­len in Bay­ern. „Beson­de­re Lebens­räu­me brau­chen beson­de­ren Schutz. Quel­len sind ein wich­ti­ger Bestand­teil des Was­ser­haus­halts und ein regio­na­les Früh­warn­sy­stem für Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels. Die sen­si­blen Lebens­räu­me ver­fü­gen über eine beein­drucken­de Arten­viel­falt: Rund 700 Tier­ar­ten leben im Ein­zugs­ge­biet von Quel­len. Die neue Bro­schü­re ‚Quel­len – ein­zig­ar­tig und schüt­zens­wert‘ zeigt, dass Quel­le nicht gleich Quel­le ist. Allein in Bay­ern gibt es 14 unter­schied­li­che Quell­ty­pen mit ver­schie­de­nen Lebens­ge­mein­schaf­ten. Dar­über hin­aus regt die Bro­schü­re zu Schutz­maß­nah­men für Quel­len in ganz Bay­ern an und zeigt auf, was Kom­mu­nen, Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Quell­schutz bei­tra­gen kön­nen“, sagt Thor­sten Glau­ber, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Verbraucherschutz.

Quel­len sind der Ursprung unse­rer Bäche und Flüs­se sowie man­cher Seen und Wei­her. Der ein­zig­ar­ti­ge Lebens­raum ist in Bay­ern stark gefähr­det, denn die mei­sten Quel­len sind mas­siv geschä­digt oder zer­stört. Zahl­rei­che von ihnen sind gefasst, begra­digt oder bereits am Quell­aus­tritt ver­un­rei­nigt. Zudem trock­nen an man­chen Orten gan­ze Bach­sy­ste­me aus, weil es durch die Kli­ma­kri­se nicht aus­rei­chend reg­net. „Gera­de unse­re Quel­len und klei­nen Bäche brau­chen grö­ße­re Auf­merk­sam­keit. Damit wir und unse­re Kin­der auch in Zukunft noch genü­gend Was­ser zur Ver­fü­gung haben, muss der Rück­halt des Was­sers in der Flä­che ober­ste Prio­ri­tät haben. Der LBV for­dert des­halb, bis 2028 an min­de­stens 10.000 Kilo­me­tern der baye­ri­schen Bäche in kom­mu­na­ler Hand die Struk­tur des Gewäs­sers zu ver­bes­sern. Viel­fäl­ti­ge Gewäs­ser, die sich natür­lich schlän­geln dür­fen, för­dern nicht nur die Bio­di­ver­si­tät, son­dern hal­ten das Was­ser als Maß­nah­me gegen Trocken­heit in der Land­schaft zurück und wir­ken dadurch auch als akti­ve Hoch­was­ser­vor­sor­ge“, sagt der LBV-Vor­sit­zen­de Dr. Nor­bert Schäffer.

Quel­len bie­ten mit ihren kon­stan­ten Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren idea­le Lebens­be­din­gun­gen für vie­le Arten, wie zum Bei­spiel Feu­er­sa­la­man­der, Quell­schnecken und das Gegen­blätt­ri­ge Milz­kraut. Wer­den sie jedoch durch Umwelt­ein­flüs­se oder mensch­li­che Akti­vi­tä­ten ver­än­dert oder zer­stört, droht ein Ver­lust der Bio­di­ver­si­tät. Hier setzt die neue Bro­schü­re an. „Inter­es­sier­te erfah­ren mehr über die Tie­re und Pflan­zen an Quel­len, über die ver­schie­de­nen Quell­ty­pen und deren Gefähr­dun­gen. Die Bro­schü­re beinhal­tet auch kon­kre­te Bei­spie­le, wel­che Maß­nah­men Kom­mu­nen sowie Land- und Forst­wirt­schaft an beein­träch­tig­ten Quel­len ergrei­fen kön­nen“, sagt die LBV-Quell­schutz­ex­per­tin Eva Schubert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich unter: www​.lbv​.de/​q​u​e​l​len