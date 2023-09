Sel­ber Wöl­fe vs. ESC Wohn­bau Mos­ki­tos Essen 3:0 (0:0; 3:0; 0:0)

Bei ihrer Heim­pre­mie­re gaben sich die Sel­ber Wöl­fe kei­ne Blö­ße, gewan­nen gegen den Nord-Ober­li­gi­sten ESC Wohn­bau Mos­ki­tos Essen und beschenk­ten ihren stark hal­ten­den Goa­lie Bit­zer mit einem Shut­out. Trotz des End­ergeb­nis­ses von 3:0 prä­sen­tier­ten sich die Gäste vor allem läu­fe­risch stark und steck­ten nie auf.

Flot­ter, aber tor­lo­ser Beginn

Von Beginn an ent­wickel­te sich eine flot­te Par­tie, bei dem die Sel­ber Wöl­fe mehr Spiel­an­tei­le hat­ten. Doch auch die Gäste tauch­ten das ein oder ande­re Mal gefähr­lich vor Bit­zer auf, vor allem mit ihren schnel­len Tem­po­ge­gen­stö­ßen über­lie­fen sie die Sel­ber Abwehr mehr­mals. Doch etwas Zähl­ba­res soll­te für die Gäste, auch in einer dop­pel­ten Über­zahl, nicht her­aus­sprin­gen. Aber auch die Wöl­fe waren noch zu unge­nau im Abschluss, so dass es bis zur ersten Pau­sen­si­re­ne tor­los blieb.

Wöl­fe machen Ernst

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt leg­ten die Sel­ber Wöl­fe noch eine Schip­pe drauf und schnür­ten die Mos­ki­tos über wei­te Strecken in ihrer Ver­tei­di­gungs­zo­ne ein. Und nun belohn­ten sie sich auch für ihre Bemü­hun­gen. In der 27. Häm­mer­te Kal­ns nach schö­nem Zuspiel von Kolu­paylo die Schei­be zum 1:0 in die Maschen. 5 Minu­ten spä­ter beför­der­te Raab den Puck gefähr­lich in den Tor­raum. Kruminsch agier­te am schnell­sten und schob zum 2:0 ein. Selbst in Unter­zahl hat­ten die Wöl­fe nun mehr Chan­cen als die Gäste. Als die Wöl­fe dann in Über­zahl agierten,war es wie­der­um Kal­ns, der im Nach­fas­sen das 3:0 markierte.

Mos­ki­tos bleibt der Ehren­tref­fer versagt

In den letz­ten 20 Minu­ten hol­ten die Mos­ki­tos noch­mal alles aus sich her­aus. Man merk­te ihnen an, dass sie zumin­dest noch den Ehren­tref­fer erzie­len woll­ten. Doch ein star­ker Bit­zer zwi­schen den Sel­ber Pfo­sten wuss­te dies zusam­men mit sei­nen Vor­der­leu­ten zu ver­hin­dern. Da auch die Wöl­fe trotz aus­sichts­rei­cher Gele­gen­hei­ten am eben­falls gut auf­ge­leg­ten Esse­ner Tor­wart Flott-Kucis nicht mehr vor­bei­ka­men, trenn­ten sich bei­de Teams mit 3:0.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik