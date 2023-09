Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Am Frei­tag­früh wur­de aus einem unver­sperr­ten Auto in der Hart­mann­stra­ße ein Ruck­sack ent­wen­det. Die Geschä­dig­te schätzt den Wert des gestoh­le­nen Ruck­sacks auf 350,- Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Am Obe­ren Ste­phans­berg wur­de in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ein gepark­ter VW zer­kratzt. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te den Kof­fer­raum mit­tels eines tie­fen Krat­zers, der Scha­den wird mit 500,- Euro angegeben.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Am Frei­tag, gegen 9 Uhr, wur­de ein abge­stell­ter Hyun­dai am Lau­ban­ger beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter ver­ur­sach­te einen Scha­den an der Heck­stoß­stan­ge und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le. Dem geschä­dig­ten Fahr­zeug­hal­ter blie­ben 1500,- Euro Schaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stahl

KEM­MERN. Bereits Don­ners­tag­mit­tag (07.09.2023) fuhr ein 59-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fahr­rad von Kem­mern in Rich­tung Bam­berg auf dem dor­ti­gen Rad­weg. Hier­bei ver­lor die­ser sei­nen Geld­beu­tel. Durch bis­lang unbe­kann­te Jugend­li­che konn­te die Geld­bör­se auf­ge­fun­den und bei der Was­ser­wacht in Bau­nach abge­ge­ben wer­den. Lei­der fehl­ten hier­bei jedoch Bar­geld, sowie eine Kre­dit­kar­te. Wann die Zah­lungs­mit­tel abhan­den­ge­kom­men sind ist noch unklar.

Konn­te jemand den Vor­fall beob­ach­ten? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall

LIT­ZEN­DORF. Am Frei­tag­mor­gen gegen 11:20 Uhr befuhr ein 57-Jäh­ri­ger BMW-Fah­rer die Orts­durch­fahrt Lit­zen­dorf. An einer dor­ti­gen Bau­stel­le ist die Stra­ße wegen Bau­ar­bei­ten kom­plett gesperrt. Das hin­der­te den Her­ren jedoch nicht dar­an, in den Bau­stel­len­be­reich und auf die frisch geteer­te Fahr­bahn zu fah­ren. Von einem Arbei­ter konn­te der Fah­rer zunächst gestoppt wer­den, fuhr jedoch dann unbe­irrt wei­ter. Dabei kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen Fahr­zeug und Stra­ßen­ar­bei­ter. Nach einem Ver­such die Bau­stel­le erneut zu durch­que­ren, was ver­hin­dert wer­den konn­te, fuhr der Herr davon. Durch eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land konn­te der Herr bei sei­ner Fahrt gestoppt wer­den. Bei einer anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te beim Fah­rer ein Alko­hol­wert von über 2,8 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Der Herr muss­te sei­ne Fahrt been­den und die Beam­ten für eine Blut­ent­nah­me in ein Kran­ken­haus beglei­ten. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der Arbei­ter glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Der Fah­rer muss sich nun unter ande­rem wegen Gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr, Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung und wei­te­rer Delik­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der B 22 legt Umlei­tungs­strecke lahm

Holl­feld. Zwei Schwer­ver­letz­te und ein Scha­den in Höhe von ca. 45.000,– EUR ist die Bilanz eines schwe­ren Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­mit­tag auf der B 22 bei Hollfeld.

Am Frei­tag, den 08.09.23 ereig­ne­te sich gegen 11.40 Uhr ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der B 22 kurz vor Hollfeld.

Die ersten poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen erga­ben, dass ein 56-jäh­ri­ger aus dem west­li­chen Land­kreis Bay­reuth mit sei­nem VW Tigu­an von Schön­feld kom­mend die B 22 in Rich­tung Holl­feld befuhr. Auf Höhe der dor­ti­gen Kom­po­stier­an­la­ge woll­te die­ser offen­sicht­lich nach links in die­se abbie­gen und über­sah dabei den Opel Cor­sa einer 61-jäh­ri­gen Frau, eben­falls aus dem west­li­chen Land­kreis, die die B 22 von Holl­feld in Rich­tung Schön­feld befuhr.

Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge, wodurch ein Fahr­zeug in den Gra­ben geschleu­dert wur­de. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten wur­den durch den Ver­kehrs­un­fall schwer ver­letzt und durch den Ret­tungs­dienst in ver­schie­de­ne Kran­ken­häu­ser verbracht.

An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von mind. 45.000,– EUR. Die Fahr­zeu­ge muss­ten durch den Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Eine Rei­ni­gung der Fahr­bahn im Anschluss war nötig.

Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die B 22 kom­plett gesperrt. Die B 22 ist, auf­grund der Voll­sper­re der St 2191 wegen Sanie­rungs­ar­bei­ten, die Umlei­tungs­strecke nach Hollfeld.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Kör­per­ver­let­zung nach Kirchweih

Göß­wein­stein. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 09.09.2023 ent­schie­den sich zwei jun­ge Män­ner ihren stark alko­ho­li­siert Freund von der Kirch­weih in Wich­sen­stein nach Hau­se zu beglei­ten. Offen­bar woll­te der alko­ho­li­sier­te 21-jäh­ri­ge noch län­ger auf der Kirch­weih blei­ben, sodass er sich zuhau­se mit einem Schlag ins Gesicht von einem sei­ner Beglei­ter ver­ab­schie­de­te. Die­ser kam unmit­tel­bar nach der Tat zur Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, um Straf­an­zei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung zu erstatten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

FORCH­HEIM. Zu einem Unfall mit hohem Sach­scha­den kam es am Frei­tag in den frü­hen Abend­stun­den als ein 22-jäh­ri­ger mit sei­nem VW auf der B470 die Kon­trol­le ver­lor und nach rechts von der Fahr­bahn abkam. Neben einem Total­scha­den am Pkw wur­de noch ein Ver­kehrs­zei­chen, ein Zaun sowie eine Glas­fa­ser­ka­sten beschä­digt. Erste Schät­zun­gen zum Sach­scha­den belau­fen sich auf 33.500 Euro.

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Von Don­ners­tag auf Frei­tag park­te eine schwar­zer Audi A3 in der Stra­ße zur Stau­stu­fe ord­nungs­ge­mäß auf der Fahr­bahn. Als der Fah­rer zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te muss­te er fest­stel­len, dass die­ser durch Unbe­kannt ange­fah­ren wor­den war. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Unfall­flüch­ti­gen geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

NEUN­KIR­CHEN a. BRAND. Zu einem Streit zwi­schen drei Män­nern kam es in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag vor eine Spiel­hal­le in der Erlan­ge­ner Stra­ße. Zunächst wur­den zwei der Män­ner belei­digt, wor­auf­hin ein Kopf­stoß erfolg­te. Der Ver­letz­te tritt noch gegen den Pkw des Angrei­fers. Hier­durch ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 200 Euro. Durch die Poli­zei­be­am­ten konn­ten alle Per­so­nen ange­trof­fen wer­den. Sie erwar­ten nun Strafverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Metall­tor beschädigt

Lich­ten­fels. In der Nacht zu Sams­tag mel­de­te eine Anwoh­ne­rin des Lich­ten­fel­ser Weges im Orts­teil Schney eine Beschä­di­gung am Metall­tor ihres Vor­gar­tens. Es wird ange­nom­men, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Tor im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sams­tag­nacht beschä­digt hat­te. Wer hat etwas wahr­neh­men kön­nen? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Geld­bör­se gestohlen

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr eine 77-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw zum Wert­stoff­hof in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße. Wäh­rend die Dame ihre Alt­wa­ren ent­sorg­te, nutz­te ein unbe­kann­ter Täter die Gele­gen­heit und ent­wen­de­te die Geld­bör­se der Dame, wel­che sich auf dem Bei­fah­rer­sitz ihres Fahr­zeugs befand. Wer kann hier­zu Hin­wei­se geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/95200 zu melden.

Lebens­mit­tel eingesteckt

Lich­ten­fels. Ein amts­be­kann­ter 36-Jäh­ri­ger hat sich am Frei­tag­vor­mit­tag in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Kro­na­cher Stra­ße selbst bedient. Er ent­nahm meh­re­re Lebens­mit­tel aus den Rega­len und steck­te die­se in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack. Als er das Geschäft ver­las­sen woll­te, wur­de er durch eine auf­merk­sa­me Zeu­gin ange­spro­chen, wel­che den Dieb­stahl bemerkt hat­te. Neben dem Haus­ver­bot, wel­ches der 36-Jähi­ge erhielt, darf er sich nun auch straf­recht­lich für sei­ne Tat verantworten.

Motor­rol­ler entwendet

Lich­ten­fels. Im Tat­zeit­raum von Don­ners­tag­mit­tag bis Frei­tag­mor­gen wur­de ein gepark­tes Klein­kraft­rad in der Mühl­gas­se durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Bei dem Klein­kraft­rad han­delt es sich um einen schwar­zen Motor­rol­ler der Mar­ke Kreid­ler. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­nu­mer 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Rad­fah­re­rin verletzt

Bad Staf­fel­stein. Eine 67-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin befuhr am Frei­tag­nach­mit­tag die Lich­ten­fel­ser Stra­ße in Rich­tung Stadt­mit­te. Als die Dame ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te, stürz­te sie allein­be­tei­ligt auf die Teer­decke. Hier­bei ver­letz­te sich die 67-Jäh­ri­ge und wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum verbracht.

Grill führt zu Streitigkeit

Weis­main. Im Stadt­ge­biet Weis­main kam es am Frei­tag­abend zu einer Strei­tig­keit zwi­schen einem 33-Jäh­ri­gen und einem 52-jäh­ri­gen Mann. Aus­lö­ser des Strei­tes war allem Anschein nach, der rau­chen­de Grill des jün­ge­ren Man­nes. Zwi­schen den bei­den Kon­tra­hen­ten ent­wickel­te sich zunächst eine ver­ba­le Strei­tig­keit, wel­che letzt­lich in einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung gip­fel­te. Hier­durch wur­den die bei­den Aggres­so­ren jeweils leicht ver­letzt. Bei­de erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Körperverletzungsdeliktes.