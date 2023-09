Ein­fa­che Online-Mel­dung auf der Landkreis-Homepage

Aner­kann­te Asyl­su­chen­de benö­ti­gen drin­gend Woh­nun­gen. Mit Erhalt ihres Aner­ken­nungs­be­scheids sind sie auf­ge­for­dert, bald­mög­lichst aus den staat­li­chen Unter­künf­ten – das sind Gemein­schafts­un­ter­künf­te oder dezen­tra­le Unter­künf­te – aus­zu­zie­hen. Der Umzug in Woh­nun­gen in unse­ren Städ­ten und Gemein­den ist ein wich­ti­ger Bau­stein zur Inte­gra­ti­on von Asyl­be­rech­tig­ten. Daher unter­stützt das Land­rats­amt Bay­reuth zusam­men mit den ehren­amt­li­chen Hel­fer­krei­sen vor Ort die Woh­nungs­ver­mitt­lung. Wer im Gebiet des Land­krei­ses Bay­reuth Objek­te zur Ver­mie­tung an Asyl­be­rech­tig­te zur Ver­fü­gung stel­len möch­te, kann die­se unkom­pli­ziert über die Home­page des Land­krei­ses mel­den. Das ent­spre­chen­de Online-For­mu­lar und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­ma fin­den Sie auf der Land­kreis-Home­page unter die­sem Link:

https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​b​u​e​r​g​e​r​-​s​e​r​v​i​c​e​/​a​u​s​l​a​e​n​d​e​r​-​p​e​r​s​o​n​e​n​s​t​a​n​d​/​a​u​s​l​a​e​n​d​e​r​w​e​s​e​n​/​m​i​e​t​a​n​g​e​b​o​t​e​-​f​u​e​r​-​a​n​e​r​k​a​n​n​t​e​-​a​s​y​l​b​e​w​e​r​b​er/