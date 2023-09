Am Reg­nitz­Rad­weg radeln und dabei Ein­blicke in offe­ne Ate­liers erlan­gen – das bie­tet sich am 16. und 17. Sep­tem­ber 2023 beson­ders an, denn dann öff­nen über 30 Mit­glie­der des Berufs­ver­ban­des Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V. aus Bam­berg und Umge­bung im Rah­men der 26. Ate­lier­ta­ge ihre Kunstwerkstätten.

Im Zuge der offe­nen Ate­lier­ta­ge – der Artur 26 – haben Besu­che­rin­nen und Besu­cher zwei Tage – am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber (von 14 bis 18 Uhr) und am Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber (von 11 bis 18 Uhr) – die Gele­gen­heit Kunst­ate­liers zu besich­ti­gen, fer­ti­ge und noch ent­ste­hen­de Kunst­wer­ke zu bewun­dern und mit den Künst­le­rin­nen und Künst­lern ins Gespräch zu kom­men. Dies lässt sich bestens mit einer Rad­tour ent­lang des Reg­nitz­Rad­wegs (Bisch­berg bis Nürn­berg) ver­bin­den, denn eine Viel­zahl der teil­neh­men­den Ate­liers liegt auf eben die­ser Route.

So wer­den allei­ne in der Stadt Bam­berg 16 Künst­le­rin­nen und Künst­ler ihre Arbeits­stät­ten öff­nen, dar­un­ter auch der Bam­ber­ger Bild­hau­er Adel­bert Heil, des­sen Ate­lier im Musik­pa­vil­lon im idyl­li­schen Hain (Mühl­wörth 19, 96047 Bam­berg) liegt. Sein Ent­wurf „Zur Rent­ner­ruh gebracht“ soll 2024 als fünf­tes Kunst­werk am Reg­nitz­Rad­weg auf­ge­stellt wer­den. Seit 2021 ste­hen die ersten drei aus Kalk­stein gefer­tig­ten Skulp­tu­ren bei Hirschaid (Was­ser­blu­me von Petra Lan­ge), Alten­dorf (Take Root von Cis­sy van der Wel) und Eggols­heim (Bet­ween von Ema­nue­la Cam­ac­ci). In der Natur radeln und sich von Kunst­wer­ken begei­stern zu las­sen ist die Idee der „Kunst­be­geg­nun­gen am Kanal“ – ein Pro­jekt des Fluss­pa­ra­dies Fran­ken e. V.

In Alten­dorf ist das „ate­lier num­mer acht“ (Ger­ma­nen­stra­ße 8, 96146 Alten­dorf) von Dag­mar Ohrn­dorf (Male­rei und Objekt­kunst) geöff­net. Von Alten­dorf führt die Tal­rou­te des Reg­nitz­Rad­wegs nach Eggols­heim zur Kunst­scheu­ne (Hart­mann­stra­ße 5, 91330 Eggols­heim) in der Michae­la Schwarz­mann (Male­rei, Papier, Tex­til), Rei­ner Schütz (Gra­fik, Zeich­nung) und Eve­lyn Hes­sel­mann (Kera­mik) ihre Kunst zeigen.

Der ADFC (All­ge­mei­ner Deut­scher Fahr­rad-Club) bie­tet eine Rad­tour mit dem Besuch ver­schie­de­ner Ate­liers von Bam­berg nach Alten­dorf und Eggols­heim an. Start ist am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023 um 14 Uhr in Gau­stadt bei Bam­berg (Och­sen­an­ger 11). Näh­re Infos kön­nen auf der Inter­net­sei­te des Kreis­ver­ban­des Bam­berg des ADFC (www​.adfc​-bam​berg​.de) ein­ge­se­hen werden.