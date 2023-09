Kirch­weih in Kleinseebach

Regio­nal­bus­li­nie 252 betroffen

Von Don­ners­tag, 7. Sep­tem­ber, bis Diens­tag, 12. Sep­tem­ber 2023, kann es auf­grund der Klein­see­ba­cher Kirch­weih zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen kom­men. Die Kreis­stra­ße ERH 32 („Bai­er­s­dor­fer Stra­ße“ / „Klein­see­ba­cher Stra­ße“) ist in der Orts­durch­fahrt „Klein­see­bach“ zwi­schen der Ein­mün­dung der Stra­ße „Am Anger“ und der Ein­mün­dung „Dorf­stra­ße“ in die­ser Zeit für den Gesamt­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt in bei­den Fahrt­rich­tun­gen über die „Röt­ten­ba­cher Stra­ße“ – „Kel­ler­gas­se“.

Hin­weis zum ÖPNV

Wäh­rend die­ser Zeit muss die Hal­te­stel­le „Klein­see­bach – Mit­te“ sowie „Kel­ler­gas­se“ in bei­de Fahrt­rich­tun­gen ent­fal­len. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird in der „Kel­ler­gas­se“ Höhe Haus­num­mer 10 ein­ge­rich­tet. Die Hal­te­stel­len „Hof­gar­ten­weg“ bzw. „Hei­de­weg“ sind nicht beeinträchtigt.