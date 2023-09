2023 fei­ert die Joseph-Stif­tung ihr 75-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Das kirch­li­che Woh­nungs­un­ter­neh­men schüt­tet im Rah­men des Jubi­lä­ums­jah­res ins­ge­samt 50.000 Euro an über zehn Pro­jek­te der Quar­tiers­ar­beit und der inno­va­ti­ven Sozi­al­ar­beit in Ober- und Mit­tel­fran­ken aus. Mit die­sem Enga­ge­ment will die Joseph-Stif­tung die Wich­tig­keit von Quar­tiers­ar­beit beto­nen und die­se stär­ker in den öffent­li­chen Fokus rücken.

Ein mobi­les Quar­tiers­zen­trum, ein Fried­hofs-Café, Unter­stüt­zung von Wohn­grup­pen für Kin­der und Jugend­li­che oder Schu­lun­gen beim Umgang mit Demenz und eine ehren­amt­lich betrie­be­ne Fahr­rad­werk­statt: Das sind nur eini­ge Pro­jek­te von Holl­feld im Land­kreis Bay­reuth bis nach Nürn­berg, die Men­schen auf viel­fäl­ti­ge Wei­se hel­fen sol­len. Finan­ziert oder teil­wei­se finan­ziert wer­den die­se von der Joseph-Stif­tung. Die Joseph-Stif­tung hat im Rah­men Ihres 75-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums einen Spen­den­topf von 50.000 Euro auf­ge­legt, um der Quar­tiers­ar­beit im Raum des Erz­bis­tums Bam­berg Geld­mit­tel für viel­fäl­ti­ge Pro­jek­te zur Ver­fü­gung zu stellen.

Wert­schät­zung und Unterstützung

„Durch die Erfah­run­gen aus der engen Zusam­men­ar­beit mit dem Cari­tas­ver­band für die Erz­diö­ze­se Bam­berg und dem gemein­sa­men Wohn­mo­dell ‚In der Hei­mat woh­nen‘ wis­sen wir um die Bedeu­tung von Quar­tiers­ar­beit für das sozia­le Mit­ein­an­der. Eben­so sind uns die Finan­zie­rungs­pro­ble­me der Quar­tiers­ar­beit bekannt. Des­halb haben wir uns ent­schie­den, zum 75-jäh­ri­gen Jubi­lä­um 50.000 Euro für die­se wert­vol­le und lei­der oft unter­schät­ze Auf­ga­be bereit­zu­stel­len. Es geht auch um mehr Auf­merk­sam­keit für die wich­ti­ge Arbeit der unter­schied­li­chen Stand­or­te, die für die Men­schen vor Ort einen ech­ten Mehr­wert bie­ten“, erläu­tert Dr. Kle­mens Deinzer, Vor­stand der Joseph-Stif­tung. Die Joseph-Stif­tung unter­stützt Quar­tiers­ar­beits­stand­or­te in der gan­zen Diö­ze­se Bam­berg. Unab­hän­gig davon, ob es sich um einen Stand­ort in einer Koope­ra­ti­on mit der Joseph-Stif­tung han­delt oder nicht.

Jeweils 3.200 Euro für 12 Standorte

Auf­bau­end unter ande­rem auf den Erfah­run­gen von „In der Hei­mat woh­nen“ haben sich in der Diö­ze­se Bam­berg inzwi­schen 16 Stand­or­te für Quar­tiers­ar­beit ent­wickelt, im groß­städ­ti­schen und im länd­li­chen Bereich. Nicht alle davon sind „In der Hei­mat Wohnen“-Standorte. 12 die­ser Stand­or­te haben eine Spen­de in Höhe von 3200 Euro erhal­ten. „Der Mehr­wert, den Quar­tiers­ar­beit für die Stär­kung des Quar­tiers, die Inte­gra­ti­on von Wohn­raum und den Bewoh­nern und Bewoh­ne­rin­nen lei­stet, ist unbe­streit­bar“, sagt Rochus Mün­zel, Refe­rent Sozi­al­raum­ori­en­tie­rung und Enga­ge­ment­för­de­rung beim Cari­tas­ver­band für die Erz­diö­ze­se Bam­berg. „Für uns setzt die Joseph-Stif­tung in ihrem Jubi­lä­ums­jahr mit der För­de­rung die­ser Pro­jek­te ein Zei­chen, dass gutes Woh­nen mehr braucht als pre­sti­ge­träch­ti­ge Ein­tags­flie­gen-Pro­jek­te und dafür, dass gelin­gen­de Quar­tiers­ar­beit einen bedeu­ten­den Anteil an einem guten Leben vor Ort lei­stet“, so Mün­zel weiter.

Unter­stüt­zung für inno­va­ti­ve Sozialarbeit

Den Ver­ein iso ev, der sich auf inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit in der Regi­on Bam­berg und Nürn­berg spe­zia­li­siert hat, unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit ins­ge­samt 11.600 Euro und der kosten­frei­en Bereit­stel­lung von Räum­lich­kei­ten. Pro­fi­tie­ren von die­ser Unter­stüt­zung wer­den ein Pro­jekt für Men­schen mit Flucht­hin­ter­grund zu Inte­gra­ti­on in den Arbeits­markt, eine heil­päd­ago­gi­sche Wohn­grup­pe für Kin­der und Jugend­li­che und ein Pro­jekt zur mobi­len und orts­un­ab­hän­gi­gen Quartiersarbeit.

Bedeu­tung von Quar­tiers­ar­beit früh erkannt

Die Wich­tig­keit von Quar­tiers­ar­beit hat die Joseph-Stif­tung schon früh erkannt. Seit 2006 gibt es gemein­sam mit dem Cari­tas­ver­band für die Erz­diö­ze­se Bam­berg das Wohn­mo­dell und Kon­zept „In der Hei­mat woh­nen“. Gemein­sam ent­wickelt, liegt die Beson­der­heit in der engen Zusam­men­ar­beit eines Woh­nungs­un­ter­neh­mens und eines Wohl­fahrts­ver­ban­des. Immo­bi­li­en­ma­nage­ment und sozia­le Arbeit (Quar­tiers­ar­beit) wer­den zusam­men gedacht und umge­setzt. Ziel von „In der Hei­mat woh­nen“ ist es, Men­schen, die auf­grund ihrer ver­än­der­ten Lebens­be­din­gun­gen in eine bar­rie­re­freie Woh­nung ein- bezie­hungs­wei­se umzie­hen müs­sen, vor Ort zu inte­grie­ren und mög­lichst lan­ge selbst­be­stimmt in den eige­nen vier Wän­den leben zu können.

Was ist Quartiersarbeit?

Quar­tiers­ar­beit trägt dafür Sor­ge, dass Men­schen in neu­en Lebens­si­tua­tio­nen vor Ort gut Fuß fas­sen, Kon­tak­te auf­bau­en und ihre Selbst­stän­dig­keit erhal­ten kön­nen. Anders als in betreu­ten Wohn­for­men betreut Quar­tiers­ar­beit nicht die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner eines Hau­ses, son­dern wirkt im Lebens­um­feld des gesam­ten Quartiers.

Finan­zie­rungs­pro­ble­me

Trotz des beleg­ba­ren Mehr­wer­tes gibt es kei­ne gesetz­li­che Rah­men­fi­nan­zie­rung oder einen Lei­stungs­an­spruch für quar­tiers­be­zo­ge­ne sozia­le Arbeit. Die Grün­de dafür fasst Mün­zel so zusam­men: Vor allem die Kern­kom­pe­tenz von quar­tiers­be­zo­ge­ner Arbeit, näm­lich die Ergeb­nis­of­fen­heit der Arbeit, macht einen gesetz­li­chen För­der­rah­men schwie­rig. Denn oft sind För­der­gel­der an einen engen Maß­nah­men­plan und kon­kre­te Ergeb­nis­se gekop­pelt. Damit steht die Quar­tiers­ar­beit mit ihrem auf Stär­kung von Selbst­ver­ant­wor­tung und Selbst­be­stim­mung basie­ren­den Ansatz, der die Ergeb­nis­se wenig vor­her­seh­bar macht, in einem star­ken Span­nungs­feld zu vie­len För­der­mög­lich­kei­ten. Die mei­sten Quar­tiers­stand­or­te sind des­halb finan­zi­ell abhän­gig von Eigen­lei­stun­gen der Trä­ger, die wie­der­um als gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ne nur über sehr begrenz­te Res­sour­cen ver­fü­gen. Ande­re Finan­zie­rungs­töp­fe von Quar­tiers­ar­beit sind frei­wil­li­ge Lei­stun­gen der Kom­mu­nen oder Pro­jekt-Misch­fi­nan­zie­run­gen exter­ner Geld­ge­ber. Um als Teil der Struk­tu­ren vor Ort wir­ken zu kön­nen, braucht Quar­tiers­ar­beit aber Pla­nungs­si­cher­heit und damit Zeit und Ver­läss­lich­keit. Die Finan­zie­rungs­wirk­lich­keit besteht gegen­wär­tig fast immer aus einer Mischung.

Fol­gen­de Pro­jek­te wer­den an ver­schie­de­nen Stand­or­ten gefördert:

Alten­kunst­adt (Land­kreis Lichtenfels)

In Alten­kunst­adt wird vor Ort ein Rik­scha-Pro­jekt unter­stützt, bei dem Senio­ren und Men­schen mit Behin­de­rung Aus­flü­ge in die nähe­re Umge­bung ermög­licht wer­den. Zudem soll ein „Fried­hofs-Café“ eta­bliert wer­den, das ein­sa­men und trau­ern­den Men­schen Kon­takt und Aus­tausch bie­tet. Hier­für stellt die Joseph-Stif­tung 3200 Euro zur Verfügung.

Bad Staf­fel­stein (Land­kreis Lichtenfels)

Senio­ren haben spe­zi­el­le Fra­gen rund um Ihren All­tag oder zu spe­zi­el­len The­men wie Pfle­ge. Oft fehlt aber durch man­geln­de Mobi­li­tät oder Unsi­cher­heit im Umgang mit digi­ta­len Infor­ma­ti­ons­ka­nä­len der Zugang zu Infor­ma­ti­on und Bera­tung. Hier setzt der Quar­tiers­stütz­punkt in Bad Staf­fel­stein mit einem mobi­len Bera­tungs­an­ge­bot in den Orts­tei­len an. Die Joseph-Stif­tung unter­stützt das Pro­jekt mit 3200 Euro.

Bam­berg Süd­west (Stadt Bamberg)

Im Bam­ber­ger Stadt­teil Süd­west wer­den meh­re­re Pro­jek­te mit 3200 Euro unter­stützt. Dazu zählt eine Werk­statt für Fahr­rä­der, die durch Ehren­amt­li­che betrie­ben wird. Sprach­kur­se für Deutsch und Kosten für zusätz­li­ches Personal.

Bam­berg

Für das Pro­gramm „Aktiv“ von iso ev stellt die Joseph-Stif­tung kosten­frei Räum­lich­kei­ten im Haus in Bam­berg-Gau­stadt zur Ver­fü­gung. Bei die­sem Pro­gramm steht die Ver­mitt­lung der Teil­neh­men­den in eine lang­fri­sti­ge Beschäf­ti­gung sowie die Beglei­tung wäh­rend der Beschäf­ti­gung im Fokus. Die vom Job­cen­ter ver­mit­tel­ten Frau­en und Män­ner mit Flucht­hin­ter­grund oder schwer zu errei­chen­de jun­ge Men­schen bis 25 erhal­ten umfang­rei­che und indi­vi­du­el­le Unter­stüt­zung von Sozi­al­päd­ago­gin­nen mit dem Ziel der Inte­gra­ti­on in den Arbeitsmarkt

Bam­berg

Mit 5000 Euro unter­stützt die Joseph-Stif­tung die Anschaf­fung von spe­zi­el­len Lasten­rä­dern durch iso ev, die als mobi­les Quar­tiers­zen­trum die­nen. Hin­ter­grund des Kon­zep­tes ist ein moder­ner und orts­un­ab­hän­gi­ger Ansatz von Quar­tiers­ar­beit. Gera­de nach und wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie sind gesell­schaft­li­che Ris­se und Lücken ent­stan­den, die es mit­hil­fe geziel­ter Sozia­ler Arbeit wie­der zu schlie­ßen gilt. Mit dem mobi­len Quar­tiers­zen­trum sol­len dezen­tra­le Ange­bo­te der Infor­ma­ti­ons­ar­beit, Kin­der- und Jugend­ar­beit und des bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments fle­xi­bel an ver­schie­de­nen Orten statt­fin­den. Durch ein Ver­leih­sy­stem kön­nen die Aus­stat­tungs­ge­gen­stän­de auch von Ver­ei­nen, Initia­ti­ven und Grup­pie­run­gen zur eige­nen Ehren­amts­för­de­rung genutzt werden.

Creid­litz (Stadt Coburg)

Viel­fäl­ti­ge Nut­zer­grup­pen wie etwa ein Bür­ger­ca­fé oder eine Krab­bel­grup­pe benö­ti­gen eine ent­spre­chen­de Aus­stat­tung. Um hier allen Anfor­de­run­gen gerecht zu wer­den, will der Quar­tiers­stütz­punkt neben spe­zi­el­lem Mobi­li­ar auch vie­le klei­ne­re Sach­ge­gen­stän­de anschaf­fen und ver­schie­de­ne klei­ne­re Akti­on beglei­ten. Hier unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit 3200 Euro.

Forch­heim (Stadt Forchheim)

Bei der Mehr­ge­ne­ra­tio­nen-Begeg­nungs­stät­te „Am Wal­ber­la“ sol­len der Innen­hof und der Vor­platz gemein­sam mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gestal­tet wer­den. Dazu wer­den benö­tig­te Sitz­ge­le­gen­hei­ten, Gerä­te, Pflan­zen und Ähn­li­ches von der Joseph-Stif­tung mit 3.200 Euro mitfinanziert.

Forch­heim und Trunstadt

Mit 6.660 Euro unter­stützt die Joseph-Stif­tung das Pro­jekt „Cross­Over“. Hin­ter dem Begriff ver­ber­gen sich bei iso ev heil­päd­ago­gi­sche Wohn­grup­pen für Kin­der und Jugend­li­che zwi­schen 7 und 16 Jah­ren, die län­ger­fri­stig nicht mehr bei ihren Fami­li­en leben kön­nen. In den Häu­sern in Trun­stadt und Forch­heim kön­nen bis zu acht jun­ge Men­schen woh­nen. Die Hil­fe ver­folgt immer das Ziel der Rück­füh­rung in die Her­kunfts­fa­mi­lie mit der Per­spek­ti­ve einer fort­wäh­ren­den Inte­gra­ti­on in die Gesellschaft.

Fürth (Stadt Fürth)

Es soll vor Ort eine Wohn­werk­statt eta­bliert wer­den. Dabei sol­len sich jun­ge und älte­re Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des Stadt­teils tref­fen kön­nen, um über die Gestal­tung Ihres Stadt­raums zu bera­ten und dies umzu­set­zen. Dafür wird mul­ti­funk­tio­na­les Mobi­li­ar benö­tigt, des­sen Anschaf­fung die Joseph-Stif­tung mit 3.200 Euro unterstützt.

Hers­bruck (Land­kreis Nürn­ber­ger Land)

Das Seba­sti­an Fackel­mann Haus ist wich­ti­ger Anlauf­punkt für ver­schie­de­ne Men­schen im Quar­tier. Gemein­sam mit den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern sowie Nach­barn soll außen sicht­bar wer­den, was drin­nen statt­fin­det. Dafür wird unter ande­rem die Mau­er vor dem Haus ent­spre­chend umge­stal­tet. Auch beweg­li­che Ele­men­te im Außen­be­reich und ver­schie­de­ne Ban­ner sol­len nach außen wir­ken. Die Joseph-Stif­tung unter­stützt das Pro­jekt mit 3.200 Euro.

Holl­feld (Land­kreis Bayreuth)

Wie an vie­len Orten hat die Coro­na-Pan­de­mie auch hier den sozia­len Aus­tausch stark ein­ge­schränkt. Des­halb soll es spe­zi­el­le Kino­nach­mit­ta­ge für Senio­rin­nen und Senio­ren geben, die durch ein Jugend­pro­jekt orga­ni­siert wer­den. In Kom­bi­na­ti­on mit einem Fahr­ser­vice sol­len so mög­lichst vie­le Men­schen die Mög­lich­keit zur Teil­ha­be bekom­men. Jun­ge und alte Men­schen sol­len so die Gele­gen­heit zum Aus­tausch erhal­ten. Hier unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit 3.200 Euro.

Lauf an der Peg­nitz (Land­kreis Nürn­ber­ger Land)

Das „grü­ne Haus“ in Lauf an der Peg­nitz will in ver­schie­de­nen klei­ne­ren Pro­jek­ten Men­schen mit­ein­an­der ver­net­zen und die Wür­de des Ein­zel­nen stär­ken. Dafür sol­len unter ande­rem Lebens­mit­tel­re­ga­le für Men­schen in finan­zi­el­len Not­la­gen geschaf­fen wer­den und Per­so­nen im All­tag beglei­tet und unter­stützt wer­den. Hier unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit 3.200 Euro.

Nürn­berg (Nord­stadt)

Mit dem Pro­jekt „Ande­re Zei­ten“ will die Cari­tas-Sozi­al­sta­ti­on und Tages­pfle­ge in Nürn­berg Nord in gewis­ser Wei­se die gesell­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie auf­ar­bei­ten. Die psy­chi­sche Gesund­heit der Men­schen vor Ort för­dern und einen bewuss­te­ren Umgang mit Arbeit und All­tag unter­stüt­zen. Greif­bar soll dies unter ande­rem durch einen umge­bau­ten Ver­tei­ler­ka­sten wer­den. Hier unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit 3.200 Euro.

Teuschnitz/​Steinwiesen (Land­kreis Kronach)

Die bei­den Quar­tiers­stütz­punk­te im Land­kreis Kro­nach wol­len gemein­sam etwas für Men­schen unter­neh­men, die im nähe­ren Umfeld von Demenz betrof­fen sind. An meh­re­ren Ter­mi­nen wird es eine „Demenz-Sprech­stun­de“ für alle Fra­gen rund um die­ses The­ma geben. Hier unter­stützt die Joseph-Stif­tung mit 6.400 Euro.

Eine Jubi­lä­ums-Web­sei­te infor­miert mit 75 span­nen­den Geschich­ten über die Ver­gan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft der Joseph-Stif­tung: https://​75​-jah​re​.joseph​-stif​tung​.de/