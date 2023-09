Var­roa­mil­be und Wachs­mot­te geht’s an den Kra­gen – Kurz­vor­trag zu imker­li­chen Arbei­ten im September

Wäh­rend sich im Sep­tem­ber die Brut­ent­wick­lung der Alt­völ­ker zuneh­mend ver­rin­gert, auch, weil nun die männ­li­chen Bie­nen (Droh­nen) hin­aus­ge­wor­fen wer­den, nimmt hin­ge­gen die Enwick­lung der Able­ger (Jung­völ­ker) rich­tig Fahrt auf. Das Volk muss stark wer­den für den bevor­ste­hen­den Win­ter. Dazu braucht es unse­re imker­li­che Pfle­ge. Amei­sen- wie auch Oxal­säu­re­be­hand­lun­gen müs­sen rich­tig dosiert und zu einem opti­ma­len, wit­te­rungs­ab­hän­gi­gen Zeit­punkt ver­ab­reicht wer­den. Eine wei­te­re Arbeit ist das Ein­schmel­zen von Alt­wa­ben, um der Wachs­mot­te zuvor­zu­kom­men. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ alle an Natur­the­men Inter­es­sier­te ein.

Der kosten­lo­se Kurz­vor­trag von Imker­mei­ster Rein­hold Bur­ger mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch fin­det statt am Mitt­woch, 13. Sep­tem­ber ab 19 Uhr in einem Neben­raum (bit­te beim Wirt erfra­gen!) der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.