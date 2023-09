in der 37. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Siche­rungs­ver­fah­ren gegen den 57-jäh­ri­gen D. wegen ver­such­ten Tot­schlags mit gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung am 11.09.2023, 13:00 Uhr, vor der 2. Straf­kam­mer (Az. 26 Ks 1107 Js 7027/23 Sich).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, am Mor­gen des 27.03.2023 in sei­ner im Umland von Forch­heim gele­ge­nen Woh­nung sei­ne 19-jäh­ri­ge Toch­ter mit einem Fleisch­klop­fer ange­grif­fen zu haben, um die­se zu töten. Er soll hier­bei ins­ge­samt 5 Schlä­ge gegen den Kopf der Geschä­dig­ten aus­ge­führt haben, wodurch die­se diver­se Ver­let­zun­gen Bereich des Kop­fes und der Hand erlit­ten haben soll. Erst durch das Ein­tref­fen des Bru­ders der Geschä­dig­ten soll der Angriff been­det wor­den sein. Die Staats­an­walt­schaft geht davon aus, dass der Ange­klag­te bei Bege­hung der Tat schuld­un­fä­hig war und beab­sich­tigt, des­sen Unter­brin­gung in einem psych­ia­tri­schen Kran­ken­haus zu beantragen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 12.09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023 und 19.09.2023