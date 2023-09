Im Zuge eines Strei­tes soll am Frei­tag­abend ein 26-Jäh­ri­ger sei­ne 33-jäh­ri­ge Freun­din in sei­ner Woh­nung in Markt­red­witz bedroht haben. Die Kri­po Hof sucht nun einen Auto­fah­rer als Zeugen.

Wie berich­tet, soll ein Paar am Frei­tag gegen 17.45 Uhr in Streit gera­ten sein, wor­auf­hin ein 26-Jäh­ri­ger sei­ne Lebens­ge­fähr­tin mit einer Axt bedroht haben soll. Die 33-Jäh­ri­ge flüch­te­te aus dem Fen­ster und ver­letz­te sich dabei nach eige­nen Anga­ben leicht am Fuß. Der Tat­ver­däch­ti­ge konn­te anschlie­ßend von der Poli­zei fest­ge­nom­men werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof und die Staats­an­walt­schaft Hof haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. In die­sem Zusam­men­hang wird nun ein Auto­fah­rer gesucht, der die Geflüch­te­te kurz nach der Tat im Bereich der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße mit­ge­nom­men hat. Der PKW konn­te nicht näher beschrie­ben wer­den. Der Zeu­ge wird gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der 09281/704–0 zu melden.