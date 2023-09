Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger sowie Gäste der Stadt lie­ben ihre Alten­burg. Vie­le neh­men sie als ein Wahr­zei­chen Bam­bergs wahr. Für die Attrak­ti­vi­tät spricht, dass der Andrang bei der „Hin­ter den Kulissen“-Führung mit Wer­ner Hipe­li­us, Alt-Bür­ger­mei­ster und Vor­sit­zen­der des Alten­burg­ver­eins, groß war. Doch den „Burg­herrn“ drücken Sor­gen, wenn es um den Erhalt der Bur­gen-Roman­tik geht, was auch bei der Füh­rung zur Spra­che kam. Dem Alten­burg­ver­ein kom­men die Mit­glie­der abhan­den. Zudem wer­den in naher Zukunft umfang­rei­che Bau­vor­ha­ben zu stem­men sein.

Der Alten­burg­ver­ein, gegrün­det 1818, gilt als einer der älte­sten Ver­ei­ne in Bay­ern, der sich dem Schutz eines Denk­mals ver­schrie­ben hat. „Frü­her gehör­te es in höhe­ren Gesell­schafts­krei­sen zum guten Ton, Mit­glied des Alten­burg­ver­eins zu sein“, erzählt Hipe­li­us. Lang ist’s her. Gegen­wär­tig ist der Schwund an Mit­glie­dern beträcht­lich. Beim Amts­an­tritt des Alt-Bür­ger­mei­sters 2011 zähl­te der Ver­ein 1600 Mit­glie­der, jetzt sind es noch 1100. „Gera­de die Jün­ge­ren feh­len“, seufzt der Alt-Bür­ger­mei­ster. Sei­ne Hoff­nung ist, den Abwärts­trend umkeh­ren zu können.

Der Alten­burg­ver­ein ist es auch, der in der Ver­gan­gen­heit vie­le Mil­lio­nen Euro in den Erhalt der Burg­an­la­ge inve­stiert hat. Die Erkennt­nis in Sachen Bau­vor­ha­ben lau­tet: Ist eine Maß­nah­me abge­schlos­sen, tut sich schnell eine neue auf. Sprich: Der Ver­ein braucht, bild­lich gespro­chen, den Atem eines Mara­thon­läu­fers, um die vie­len Details der Alten­burg­an­la­ge in Schuss zu hal­ten. Aktu­ell ist es die Holz­brücke zum Tor­haus, die für einen sechs­stel­li­gen Betrag saniert wer­den muss. Hipe­li­us treibt fer­ner die ener­ge­ti­sche Ertüch­ti­gung der Alten­burg um. Auch hier muss sei­nen Wor­ten zufol­ge mit hohen Auf­wen­dun­gen gerech­net werden.