„Dia­gno­se Demenz – Ein Schrecken ohne Gespenst“

Am Frei­tag, 22. Sep­tem­ber 2023 fin­det um 19.00 Uhr eine Vor­füh­rung des Films „Dia­gno­se Demenz – Ein Schrecken ohne Gespenst“ im Kin­topp in Holl­feld statt. Den Fra­gen des Publi­kums stel­len sich anschlie­ßend die Film­schaf­fen­den und Fach­leu­te, dar­un­ter Prof. Wol­fers­dorf, ehe­mals Ärzt­li­cher Direk­tor und Chef­arzt am Bezirks­kran­ken­haus Bayreuth.

Anläss­lich der vier­ten Baye­ri­schen Demenzwo­che vom 15. bis 24. Sep­tem­ber 2023 orga­ni­sie­ren das Kin­topp Holl­feld zusam­men mit dem Land­rats­amt Bay­reuth und der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken die Auf­füh­rung der Geschich­te von Elfrie­de Rog­gen­ho­fer, die 2007 die Dia­gno­se Demenz erhielt. Der Film zeigt Sze­nen aus ihren sie­ben Krank­heits­jah­ren, die Sohn und Schwie­ger­toch­ter mit der Kame­ra beglei­te­ten. Ursprüng­lich waren die Pri­vat­auf­nah­men nicht für die Öffent­lich­keit gedacht. Weil sich aus der Schock­dia­gno­se eine wun­der­ba­re Geschich­te ent­wickel­te, ent­schlos­sen sich Gün­ter Rog­gen­ho­fer und Anna Dal­ler dazu, einen Film aus ihren Erfah­run­gen zu erschaf­fen. Die bei­den wer­den nach der Film­vor­füh­rung per­sön­lich für den Aus­tausch mit Besu­che­rin­nen und Besu­chern zur Ver­fü­gung ste­hen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Film fin­den Sie unter www​.demenz​do​ku​.de.

Der Ein­tritts­preis beträgt 6 Euro. Kar­ten kön­nen an der Abend­kas­se ab 18.00 Uhr erwor­ben wer­den. Eine vor­he­ri­ge Reser­vie­rung ist mög­lich über das Land­rats­amt, Karin Böhm, Tel. 0921 728–509.

Für Fra­gen rund um das The­ma Demenz kon­tak­tie­ren Sie ger­ne die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken tele­fo­nisch unter 0951 85–512 oder per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de