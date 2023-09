Mit Beginn des neu­en Schul­jah­res fin­det am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023, auch das belieb­te Fami­li­en­fest „FAMI­FUN“ des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt in Höch­stadt an der Aisch statt.

Das Gelän­de der Höch­stadter Real­schu­le (Rothen­bur­ger Str.10) bie­tet von 13.00 bis cir­ca 17.30 Uhr vie­ler­lei Attrak­tio­nen mit Spaß und Bewe­gung für gro­ße und klei­ne Famifun-Fans.

Das kosten­lo­se Fami­li­en­event ist mit den Bus­li­ni­en 238, 203E, 247 (Hal­te­stel­le Real­schu­le Höch­stadt) erreich­bar. Park­mög­lich­kei­ten gibt es am „Engel­gar­ten“ (In der Bran­n­er­statt 2).

Pra­xis für Kuschel­tie­re, Son­nen­be­ob­ach­ten und Pickleball

Hüpf­bur­gen, Kin­der­schmin­ken, Spiel­mo­bil, Tech­nik­ba­ste­lei­en und wei­te­re zahl­rei­che Spiel­sta­tio­nen von regio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen der Kin­der- und Jugend­ar­beit las­sen kei­ne Lan­ge­wei­le auf­kom­men. In der Ted­dy­sprech­stun­de des Kreis­kran­ken­hau­ses St. Anna kön­nen ver­letz­te Kuschel­tie­re ver­arz­tet wer­den. Außer­dem gibt es dort für Kin­der wich­ti­ge Tipps zur „Ersten Hil­fe“. Die Umwelt­sta­ti­on des Kreis­ju­gend­rings lädt zur Son­nen­be­ob­ach­tung ein und die Real­schu­le Höch­stadt bie­tet einen Moun­tain­bike-Geschick­lich­keits­par­cours an. Ball­sport­fans soll­ten unbe­dingt den Trend­sport Pick­leball aus­pro­bie­ren. Auch für die Klein­sten ist im Bam­bi­ni-Bereich gesorgt. Umrahmt wird der Nach­mit­tag von Zau­ber- und Gauk­le­rei­en, Live-Musik und kuli­na­ri­schen Ange­bo­ten mit Foodtrucks.

Orga­ni­siert wird das gro­ße Fami­li­en- und Spaß­fest von der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Land­krei­ses zusam­men mit dem Bünd­nis für Fami­lie. Details zu Pro­gramm und Fest gibt es unter www​.buend​nis​-fuer​-fami​lie​.de/​f​a​m​i​fun und beim Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt, Bünd­nis für Fami­lie, Kat­ja Engel­brecht-Adler, tele­fo­nisch 09131803–1492) oder per E‑Mail an familie@​erlangen-​hoechstadt.​de.