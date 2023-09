Auf den Bus­li­ni­en 975, 978, 979, 982, 983, 988, 989 und 991 im Land­kreis Bam­berg wird es ab Schul­jah­res­be­ginn am 12. Sep­tem­ber 2023 Ände­run­gen geben. Dadurch soll die Pünkt­lich­keit der Bus­se zu den Schul­an­fangs­zei­ten an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len in Bam­berg, Ebrach, Eber­mann­stadt und Hirschaid und eine gleich­mä­ßi­ge­re Ver­tei­lung der Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf die Bus­se ver­bes­sert werden.

Einen Über­blick gibt die elek­tro­ni­sche Fahr­plan­aus­kunft des VGN (www​.vgn​.de) oder die VGN App, in der vor­aus­sicht­lich ab 6. Sep­tem­ber 2023 alle Fahrt­mög­lich­kei­ten abruf­bar sind. Die Fahr­plä­ne an den Hal­te­stel­len wer­den am 9. und 10. Sep­tem­ber 2023 aktualisiert.

Ange­passt wur­den fol­gen­de Linien: