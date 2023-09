Die Erlan­ger Stadt­rä­te der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen Par­tei (ÖDP) Joa­chim Jarosch, Ger­da Reit­zen­stein und Bar­ba­ra Gril­le haben einen Antrag an den Ober­bür­ger­mei­ster ein­ge­reicht, um die Bekämp­fung von Kin­der­ar­mut in der Stadt vor­an­zu­trei­ben. Die sozi­al­po­li­ti­sche Spre­che­rin Bar­ba­ra Gril­le erklärt die Inten­ti­on des Antrags der ÖDP-Stadt­rats­frak­ti­on ange­sichts besorg­nis­er­re­gen­der Berich­te über zuneh­men­de Kin­der­ar­mut in Bayern:

Aktu­el­le Situa­ti­ons­ana­ly­se: Eine zeit­na­he Prä­sen­ta­ti­on der aktu­el­len Lage der Kin­der­ar­mut in Erlan­gen im zustän­di­gen Fach­aus­schuss, um ein bes­se­res Ver­ständ­nis für die Her­aus­for­de­run­gen zu entwickeln. Über­blick über Maß­nah­men: Einen detail­lier­ten Über­blick über die bestehen­den Maß­nah­men zur Bekämp­fung von Kin­der­ar­mut in Erlan­gen, um sich im Fach­aus­schuss über eine effek­ti­ve Koor­di­na­ti­on und Ver­bes­se­rung der Hilfs­an­ge­bo­te auszutauschen. Opti­mie­rung der Stadt-Home­page: Die zeit­na­he Über­ar­bei­tung der Web­site der Stadt Erlan­gen, um einen benut­zer­freund­li­chen Leit­fa­den mit schnel­len Maß­nah­men und Hilfs­an­ge­bo­ten für von Armut betrof­fe­ne Fami­li­en bereit­zu­stel­len. Die der­zei­ti­ge Struk­tur und Such­ma­schi­ne der Web­site wer­den als unzu­rei­chend empfunden.

Die ÖDP Erlan­gen betont zudem die Bedeu­tung von Bera­tung im Dia­log mit den von Armut Betrof­fe­nen und for­dert eine kla­re Zuord­nung von Zustän­dig­kei­ten auf der städ­ti­schen Web­site. Kin­der­ar­mut ist eine drän­gen­de sozia­le Her­aus­for­de­rung, die eine koor­di­nier­te und trans­pa­ren­te Reak­ti­on erfor­dert. Der ÖDP-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Joa­chim Jarosch: „Es wird in Erlan­gen schon viel gegen Kin­der­ar­mut getan. Das liegt an den enga­gier­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern unse­rer Stadt­ver­wal­tung sowie an den vie­len ehren­amt­li­chen Akteu­ren in Ver­ei­nen und Ver­bän­den. Hier­für sind wir sehr dankbar.“