Ermä­ßig­tes Deutsch­land­ticket für Stu­die­ren­de für das Win­ter­se­me­ster 2023/24 ab 11. Sep­tem­ber beim VGN erhältlich

Stu­die­ren­de kön­nen das baye­ri­sche Ermä­ßi­gungs­ticket ab Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023, beim VGN bezie­hungs­wei­se dem Ver­triebs­part­ner VAG bestel­len. Nach den Azu­bis und Frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­den pro­fi­tie­ren nun auch alle, die an baye­ri­schen Hoch­schu­len ein­ge­schrie­ben sind, von dem ver­gün­stig­ten Ticket. Gül­tig ist die Fahr­kar­te dann ab dem 1. Okto­ber 2023. Das Ticket wird als digi­ta­les Abo aus­ge­ge­ben und ist wie jedes Deutsch­land­ticket monat­lich künd­bar. Für 29 Euro pro Monat sind Stu­die­ren­de damit deutsch­land­weit im Nah- und Regio­nal­ver­kehr mobil. Der Frei­staat Bay­ern bezu­schusst das Deutsch­land­ticket mit 20 Euro pro Monat.

Stu­die­ren­de an Hoch­schu­len im VGN inklu­si­ve der Erwei­te­rungs­ge­bie­te Hof, Coburg, Tir­schen­reuth, Wun­sie­del, Kulm­bach und Kro­nach erhal­ten die Fahr­kar­te als Han­dy­Ticket im VGN Online­shop unter Mei­n­Abo oder über die Apps VGN Fahr­plan & Tickets sowie Nürn­berg­MO­BIL. Wer hin­ge­gen an der OTH Amberg-Wei­den imma­tri­ku­liert ist, kann das Ticket aus­schließ­lich bei der Län­der­bahn kaufen.

Berech­ti­gung wird meist auto­ma­tisch geprüft

Die Mehr­zahl der Hoch­schu­len unter­stützt die Berech­ti­gungs­prü­fung über die digi­ta­le Hoch­schul­an­mel­dung, die Stu­die­ren­den brau­chen dort kein For­mu­lar als Berech­ti­gungs­nach­weis. Ob sie ein Ermä­ßi­gungs­ticket erhal­ten dür­fen wird beim Kauf­vor­gang über die Anmel­dung mit dem Hoch­schul­zu­gang auto­ma­tisch geprüft. Eine Liste der Hoch­schu­len, die noch ein abge­stem­pel­tes For­mu­lar benö­ti­gen, fin­det sich unter vgn​.de/​e​r​m​a​e​s​s​i​g​u​n​g​s​t​i​c​k​e​t​-​s​t​udi.

Wei­te­re Ange­bo­te für Studierende

An eini­gen Hoch­schu­len im VGN-Gebiet exi­stie­ren soli­da­ri­sche Seme­ster­tickets, die von allen Stu­die­ren­den im Vor­aus mit dem Seme­ster­bei­trag bezahlt wur­den. Hier besteht die Mög­lich­keit, ein baye­ri­sches Ermä­ßi­gungs­ticket als Upgrade zum bestehen­den Seme­ster­ticket zu kau­fen. In die­sem Fall wird der Seme­ster­ticket­preis auf den Preis des baye­ri­schen Ermä­ßi­gungs­tickets ange­rech­net, damit kei­ne Dop­pel­be­la­stung eintritt.

Dies ist an den Unis in Bam­berg und Bay­reuth, der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik in Bay­reuth sowie den Hoch­schu­len Hof und Coburg und der OTH Amberg-Wei­den der Fall.

Seme­ster­ticket Erlan­gen-Nürn­berg entfällt

Mit der Ein­füh­rung des Ermä­ßi­gungs­tickets für Stu­die­ren­de ent­fällt ab dem Win­ter­se­me­ster 2023/24 auf mehr­heit­li­chen Wunsch der Stu­die­ren­den das Seme­ster­ticket Erlangen-Nürnberg.

Erste Ver­kaufs­zah­len des Ermä­ßi­gungs­tickets für Azu­bis und Freiwilligendienstleistende

Bereits etwa 5000 Azu­bis und Frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­de haben im August ein Ermä­ßi­gungs­ticket beim VGN vor­be­stellt. Der VGN geht davon aus, dass auf­grund der Urlaubs­zeit vie­le ihr Ticket erst in den kom­men­den Tagen und Wochen bestellen.

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen unter www​.vgn​.de/​e​r​m​a​e​s​s​i​g​u​n​g​s​t​i​c​k​e​t​-​s​t​udi und www​.vgn​.de/​s​t​u​d​i​e​r​e​nde.