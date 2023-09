Ab in den Chor!

juST wAN­NA sing lädt Neu­ein­stei­ger zur Pro­be ein

juST wAN­NA sing lädt am Mitt­woch, 13. Sep­tem­ber 2023, von 20:15 bis 21:45 Uhr im Rah­men der bun­des­weit statt­fin­den­den „Woche der offe­nen Chö­re“ des Deut­schen Chor­ver­bands zu einer Schnup­per­pro­be ein.

Vom 11. bis zum 17. Sep­tem­ber 2023 öff­nen Chö­re und Vokal­ensem­bles in ganz Deutsch­land allen Inter­es­sier­ten die Türen zu ihren Pro­ben. Mit die­ser Akti­on soll neu­en Mit­sän­ge­rin­nen und ‑sän­gern die Gele­gen­heit gebo­ten wer­den, unkom­pli­ziert musi­ka­lisch Kon­takt zu knüp­fen. Auch der Gos­pel­chor juST wAN­NA sing gehört zu den Ensem­bles, die in Forch­heim an der „Woche der offe­nen Chö­re“ teilnehmen.

Gos­pel ist auch was für Män­ner! Jeder kann an der offe­nen Pro­be teil­neh­men (Noten­le­sen nicht erforderlich).

juST wAN­NA sing ist eine Non-Pro­fit-Grup­pe, die seit ihrer Grün­dung im Jahr 2002 mit Begei­ste­rung unter Lei­tung von Regi­na Klat­te Spi­ri­tu­als und Gos­pels singt und inter­pre­tiert. Ihr Reper­toire umfasst die gan­ze Spann­brei­te die­ser mit­rei­ßen­den Musik­rich­tung: den leben­di­gen Tra­di­tio­nal eben­so, wie den erdi­gen Gos­pel-Soul und den gefühl­vol­len Spiritual.

Die offe­ne Pro­be im Rah­men der „Woche der offe­nen Chö­re“ fin­det am Mitt­woch, 13.9.23, um 20:15 Uhr im Pro­ben­raum von St. Anna, Unte­re Kel­ler­str. 52, 91301 Forch­heim statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf der Chor­web­site unter www​.just​wan​na​sing​.de, Inter­es­sier­te kön­nen sich auch ger­ne direkt an Fritz Ber­ger, Tel.: 0151 1111 5099 wenden.

Die „Woche der offe­nen Chö­re“ wird im Rah­men des För­der­pro­gramms „Kul­tur in länd­li­chen Räu­men“ durch­ge­führt, geför­dert von der Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bundestages.