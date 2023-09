Die Erlan­ger Stadt­rä­te der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen Par­tei (ÖDP) Joa­chim Jarosch, Ger­da Reit­zen­stein und Bar­ba­ra Gril­le haben einen Antrag an den Ober­bür­ger­mei­ster ein­ge­reicht, um…

Erlan­ger ÖDP-Stadt­rä­te Jarosch, Reit­zen­stein und Gril­le stel­len Antrag zur Bekämp­fung von Kin­der­ar­mut in Erlan­gen

Luxus „made in Erlan­gen“ Vor 300 Jah­ren ent­stan­den in der Erlan­ger Gobe­lin­ma­nu­fak­tur teu­re Luxus­gü­ter, die weit über die Stadt­gren­zen hinaus…

Das Vokal­ensem­ble Art’n’Voices gastiert am 15. Dezem­ber 2023 in Erlan­gen

Mari­en­kon­zer­te am Wald­kran­ken­haus 2023 Das Vokal­ensem­ble Art’n’Voices grün­de­te sich 2010 in Polen und besteht aus Musi­kern der Musik­hoch­schu­le in Danzig,…