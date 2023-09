Mit 84:94 (36:46) haben die Bam­berg Bas­kets ihr Test­spiel am Sams­tag­nach­mit­tag bei ratio­ph­arm ulm ver­lo­ren. Am Oran­ge­Cam­pus unter­la­gen die Bam­ber­ger dem amtie­ren­den Deut­schen Mei­ster nicht zuletzt auf­grund eines schwa­chen ersten Vier­tels, in dem man bereits mit 17 Punk­ten in Rück­stand gera­ten war. Die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel hat­te in Justin Gray (21), Zach Cope­land (17) und Adrain Nel­son (15) ihre besten Werfer.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​bam​berg​.bas​ket​ball/​b​a​m​b​e​r​g​-​b​a​s​k​e​t​s​-​u​n​t​e​r​l​i​e​g​e​n​-​i​m​-​t​e​s​t​s​p​i​e​l​-​i​n​-​u​lm/