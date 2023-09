„Bil­dung und Wei­ter­bil­dung sind von immenser Bedeu­tung – egal, in wel­chem Alter“, sagt Land­rat Johann Kalb in sei­nem Gruß­wort an die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der VHS Bam­berg-Land. Des­halb erscheint das Ange­bot der Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Land wie­der mit zahl­rei­chen Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und einer gro­ßen Band­brei­te an The­men für Jung und Alt.

Ein wich­ti­ger Schwer­punkt ist auch in die­sem Halb­jahr wie­der die Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung, unter ande­rem in Koope­ra­ti­on mit der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Vor­trä­ge zu The­men wie Win­de­n­ener­gie und regio­na­les Han­deln sowie Ange­bo­te rund um Ener­gie­spa­ren, Solar­strom, Bal­kon­kraft­wer­ke und Hei­zungs­ar­ten sind für umwelt­be­wuss­te Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher mit Sicher­heit sehr interessant.

Neben alt­be­währ­ten Kur­sen hal­ten die­sen Herbst auch inter­es­san­te neue The­men Ein­zug ins Kurs­pro­gramm. Wer sich gern bewegt, wird bei Kung Fu, Sal­sa-Tanz oder der Mischung aus frei­em Tanz und Fit­ness­kurs „Tanz und Bewe­gung“ fün­dig. Für alle, die mehr an Kuli­na­rik inter­es­siert sind, besteht an gleich fünf ver­schie­de­nen Orten die Mög­lich­keit, am Kurs „Scho­ko­la­de selbst gemacht“ teil­zu­neh­men. Musi­ka­lisch Inter­es­sier­te kön­nen in Schnup­per-Work­shops das beson­de­re Klang­in­stru­ment „Hand­pan“ kennenlernen.

Eine Anmel­dung zu Kur­sen ist online ab 11. Sep­tem­ber 2023 mög­lich über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​-land​.de oder schrift­lich mit einem Anmel­de­for­mu­lar bei einer der Außen­stel­len im Land­kreis oder bei der Geschäfts­stel­le. Ein gedruck­tes Heft liegt an über 120 Stel­len im gan­zen Land­kreis in Gemein­den, Ban­ken und Geschäf­ten aus.

Volks­hoch­schu­le Bamberg-Land